OceanCats començarà l'aventura de recórrer 3000 milles nàutiques (5000 km) a rem, sense escales ni assistència la distància entre l'illa de La Gomera (Canàries) i l'illa d'Antigua al Carib, on finalitzaran el repte. Ho faran participant en la prova de rem més dura del planeta, la "TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE", una regata anual, que enguany compta amb 43 embarcacions d'arreu del món. La sortida està prevista per les 11 del matí. Per afrontar aquest repte, els 4 integrants de l'equip (el blanenc Joaquim Planells, el palamosí Martí Ramírez, l'escalenc Sergi Franch i Juanba Romero) s'han estat preparant durant 4 anys, en els quals han realitzat nombroses travessies a rem pel Mediterrani, com l'agost de 2021 quan van unir a rem Tossa de Mar i l'illa de Mallorca, o bé aquest passat juny de 2022 quan van sortir de Gandia per arribar remant fins a les illes d'Eivissa i Formentera.

La travessia de l'oceà Atlàntic dependrà molt de les condicions meteorològiques, la previsió sol estar en completar-la en 35 – 40 dies, el rècord actual està en 29 dies i 14h, per part de l'equip britànic "The Four Oarsmen", del 2017. L'embarcació compta amb dues plaques solars, una dessalinitzadora automàtica i una de manual, i tota la instrumentació electrònica necessària per fer una navegació d'altura. L'alimentació es basarà a menjar liofilitzat, altament calòric i durader, a bord duran més d'un milió de calories. Al no disposar de vela ni motor, la propulsió és únicament a rem, això fa que els 4 remers es distribueixin en dos grups de 2, un grup estarà remant durant 2h i l'altre descansant, i així ininterromupdament fins a finalitzar el repte. El repte s'engloba dins el projecte OCEANCATS, que té per objectiu traslladar a la societat la problemàtica que pateixen els nostres mars i oceans per l'excés de productes d'origen plàstic. Per la consecució d'aquest objectiu divulgatiu, l'equip ha realitzat xerrades divulgatives en escoles i centres que treballen amb discapacitació intel·lectual, i reptes esportius "extrems", en tant que travessies a rem de llarga distància.