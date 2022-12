El Peralada es manté una setmana més en zona de privilegi a Tercera RFEF. Tot i no sumar els tres punts en la visita a Castelldefels (0-0) és cinquè, en llocs de play-off d’ascens a Segona RFEF. El conjunt que entrena Miquel Àngel Muñoz va acabar donant el punt per bo als Canyars, contra un rival que es troba just per sota seu a la classificació.

La intenció dels verd-i-blancs és rubricar aquest punt amb una victòria avui dijous 8 de desembre (16.30 h) a casa davant el cuer del grup, la Rapitenca. El partit, previst pel cap de setmana, s’ha avançat. Serà una bona ocasió pel Peralada per seguir a la zona alta, davant un rival que a fora de casa encara no sap què és guanyar. Els altempordanesos només han perdut un dels últims sis partits mentre que la ratxa dels del Montsià, nouvinguts a la categoria, és preocupant: una victòria assolida en les últimes dotze jornades.