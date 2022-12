Després de tornar a la feina dimarts de la setmana passada i d'instal·lar-se diumenge a Estepona, el Girona ha tornat avui a competir i ho ha fet a un nivell més que correcte. Els de Míchel han superat l'Standard de Lieja per la mínima gràcies a un gol de Samu Saiz a la segona part en un partit en què el marcador hauria pogut ser força més clar, si els gironins haguessin estat més fins de cara a porteria. El tècnic ha repartit minuts entre tots els jugadors tret dels porters, Reinier, amb molèsties encara, i Herrera, lesionat. Els joves del planter han jugat mitja hora cadascun. Les poques conclusions que es poden treure d'un partit que tot just pot servir per començar a recuperar el ritme físic i tàctic, això sí, són positives per a un Girona que dissabte tornarà a jugar a Estepona contra el Niça.

Tot i la lògica manca de ritme i haver perdut aquella espurna amb què va acabar abans de l'aturada del Mundial, l'equip ha desplegat durant bona part del partit la seva idea de joc de toc i possessió i així ha desactivat els belgues, que amb prou feines han generat perill a la porteria de Juan Carlos, que ha jugat els noranta minuts. Ofensivament, el Girona ha de recuperar poc a poc sensacions i, sobretot, clarividència. I és que després del gol de Samu Saiz només començar la represa en una gran triangulació entre Couto, Roca i el madrileny, els de Míchel no han sabut finalitzar bé mitja dotzena d'accions clares per sentenciar i tancar el partit. Entre Castellanos, Riquelme, Miguel Gutiérrez o Samu Saiz han perdonat el segon. GIRONA: Juan Carlos, Arnau (m.46, Couto), Javi Hernández (m.46, Bernardo), Biel Farrés (m.30, Roca; m.60, Ureña), Bueno (m.46, David López), Romeu (m.46, Terrats), Aleix Garcia (m.46, Samu Saiz), Valery (m.46, Toni Villa), Stuani (m.46, Castellanos), Iván Martín (m.46, Riquelme) i Manu Vallejo (m.46, M. Gutiérrez). STANDARD DE LIEJA: Henkinet, Melegoni, Canak, Dussene (m.91, Miny), Nekadio, Raskin, Kuavita, Boljevic, Ohio, Zinckernagel i Ziani (m.76, Emond). Gol: 1-0, m.47, Samu Saiz. Àrbitre: Sáez Vital (Comitè Andalús). Ha amonestat Castellanos (Girona) i Raskin i Dussene (Standard).