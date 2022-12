La victòria de la selecció del Marroc sobre Espanya en els vuitens de final del Mundial de Qatar ha estat rebuda amb eufòria per part de la nombrosa comunitat marroquina de Figueres i, poc després del final de la tanda de penals, prop d'un miler d'aficionats s'han reunit a la Rambla per celebrar el resultat amb càntics i bengales.

A Qatar, la selecció espanyola no ha aconseguit marcar cap gol al Marroc ni els 90 minuts de partit ni en la pròrroga i l'equip entrenat per Luís Enrique ha acabat perdent a la tanda de penals. Els tres primers xutadors espanyols- Sarabia, Carlos Soler i Busquets - no han pogut batre l'exporter del Girona Bono que ha estat el gran protagonista de la classificació de la seva selecció.