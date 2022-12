L’Ajuntament de l’Escala i la mateixa Piscina Municipal reben, des de fa mesos, instàncies de socis denunciant que l’equipament s’està deteriorant amb el pas del temps. A l’estiu, l’aire condicionat no ha funcionat, i a l’hivern, en dies de pluja, hi ha hagut goteres. Fins i tot alguna classe de ciclo indoor es va haver de suspendre. Un dels altres espais que no està en funcionament és el jacuzzi. Justament per aquest motiu, «s’ha fet una auditoria de la piscina per saber quin cost tindrien les obres i millores que s’haurien de fer i la xifra ascendiria a uns 300.000 euros. Paral·lelament, també n’hem encarregat una altra per la viabilitat econòmica per si en algun moment es posa sobre la taula una nova concessió o gestionar-ho nosaltres directament», explica el regidor d’Esports de l’Ajuntament de l’Escala, Boran Minic. El contracte amb l’empresa gestora, que és GEAFE, culmina el 2027.

Minic aprofita per «enviar un missatge de tranquil·litat als treballadors perquè la intenció és que continuïn treballant amb nosaltres». El regidor ha detallat també que la instal·lació supera la barrera dels mil usuaris, que són principalment del municipi, però també de pobles veïns. «Sempre es diu que la piscina ha anat baixant en el nombre d’abonats, però no és cert. Els números d’abans i després de la pandèmia són similars. La gent continua acudint a l’equipament. Òbviament, s’han de fer reformes i en som conscients. Les farem».

La feina de la regidoria no s’acaba perquè el consistori, a principis d’any, ha anunciat que executarà un projecte que tenia en cartera. Era una actuació que es va explicar, però que no es va poder fer en el seu moment per culpa de la pandèmia. Estem parlant de la construcció de la tercera pista de pàdel. «La inversió serà de 100.000 euros que consistirà a fer realitat la tercera pista de pàdel i també canviar els terres de les dues existents». La pista desembarcarà on actualment hi ha l’skateparc, una instal·lació esportiva que es reubicarà als descampats que hi ha just al costat de la guarderia Ballmanetes. «Vam tenir reunió amb l’empresa, hem parlat amb l’arquitecte de l’ajuntament i també amb el jovent del poble per veure quin tipus de skateparc creuen que s’adequa a les seves necessitats». El projecte, que tindria un cost de 150.000 euros, s’iniciaria a principis d’any.

Amb el que estudien també és canviar el parquet del pavelló, un terra que té trenta-cinc anys. No s’ha canviat des que la instal·lació existeix. «Hem demanat pressupost per veure si cal canviar el parquet... Ha aguantat molt i hi ha zones de la pista que el bot no és el mateix. Fa poc hem canviat els taulells, cistelles i cèrcols de la pista central. I els focus passaran a ser de tecnologia LED. Volem tenir unes instal·lacions esportives de primer nivell». I és que en aquest equipament, l’ajuntament ha anat renovant els lavabos, passadissos i la paret de les pistes. També ha reparat la coberta i hi ha instal·lat plaques solars.

I els treballs que consisteixen a canviar l’herba natural per l’artificial al camp de futbol «van a bon ritme i esperem que passat festes puguem inaugurar la instal·lació. L’obra ha costat molt, uns vuit-cents mil euros, però s’ha fet per tenir una bona qualitat d’entrenaments perquè tota la mainada tingui més espai i que el nivell de les sessions sigui millor. Tenim un futbol base ric i ampli i es mereix tenir unes bones instal·lacions», confessa el regidor.