Figueres organitza el seu primer esdeveniment d'e-sports amb pilots professionals contra simracers. Tindrà lloc aquest diumenge 4 de desembre, al Teatre Jardí. Es reuniran professionals de carreres amb simracers del màxim nivell del panorama nacional. L’objectiu és oferir un esdeveniment a tots els seguidors del món de l’automobilisme, i demostrar que els simracers poden arribar a competir amb grans professionals del sector.

L’acte comptarà amb sis pilots d’alt nivell. Jordi Zurita, amb 15 anys de recorregut als ral·lis i participant en 81 sortides com a professional assolint la victòria en 18. També participarà Pedro Torres (@pedrotekart5713), amb 12 anys d’experiència al kàrting, 2 cops campió del fórmula Catalunya, 3r classificat en el campionat de Catalunya de KZ i subcampió de la selecció de pilots de Kuruma Motorsport per competir la Copa Clio aquest any. Emilio Gutierrez (Sademilio), amb més de 3 anys d’experiència comentant carreres virtuals en el món del SimRacing serà el comentarista de l’acte.

Paralel·lament, hi haurà diferents cotxes exposats a la Plaça Josep Pla.