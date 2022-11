El món del bàsquet es bolca en l’homenatge a Joan Pacareu del Grifeu de Llançà

«El Grifeu de Llançà és una institució del nostre esport i avui ho ha tornat a demostrar amb un acte immillorable», així s’expressava a peu de pista, diumenge al migdia, l’actual vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, Xavi Santaló, després d’haver assistit a l’homenatge que acabava de rebre el veterà exjugador, entrenador i directiu Joan Pacareu Granollers.

Un homenatge que va tenir tots els ingredients de les grans ocasions i en el qual no van faltar personatges de talla internacional, com els exjugadors internacionals Nino Buscató i Jordi Bonareu, amics personals de Pacareu. També hi va participar un altre mite, Emiliano Rodríguez, president d’honor del Reial Madrid de bàsquet, el qual va testimoniar el seu reconeixement a la figura de l’homenatjat a través d’un vídeo, ja que la salut no li va permetre desplaçar-se des de la capital.

La jornada va començar amb la presentació dels equips del Grifeu d’aquesta temporada, alguns dels quals comparteix en l’agrupació Bàsquet Nord amb l’UCAP i l’Adepaf. El president Joan Costart va mostrar-se «satisfet del treball que fem entre tots plegats per tirar endavant aquesta nostra gran família». L’acte va incloure tres moments destacats més: la descoberta de la placa amb el nom de Joan Pacareu com a nova referència del pavelló municipal; el lliurament del títol de socis d’honor als tres internacionals convidats i un partit amistós entre els veterans del Barça i els del Joventut. Tot plegat envoltat de molta expectació en una grada plena d’un públic que va participar activament en cada moment de l’acte.

L’alcaldessa Núria Escarpanter va agrair la dedicació de Pacareu a l’esport i a la seva vila, tot destacant «l’acord unànime de tota la corporació municipal» a l’hora de batejar el pavelló amb el seu nom. A més dels regidors dels diferents grups municipals, també hi van ser presents els exalcaldes Josep Maria Salvatella i Pere Vila, a més de Francesc Guisset i Guillem Cusí, regidors de l’actual consistori.

La Penya i el Barça van lliurar samarretes i obsequis a Pacareu. El Joventut, a més a més, va fer un reconeixement públic a la figura del llançanenc TatoAbadia, format alGrifeu i exmembre de l’equip badaloní. «M’heu fet molt feliç, molt», va acabar dient Joan Pacareu sense perdre el seu etern somriure.