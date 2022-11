Kylian Mbappé mossega la maledicció dels campions del món, la mastega i se l’acaba empassant amb la boca oberta de bat a bat. Ni la mala sort ni les nombroses lesions que arrossega no frenen una França que no necessita brillar per sumar sis punts en les dues primeres jornades i convertir-se en la primera selecció classificada per als vuitens de final d’aquest Mundial de Qatar. La derrotada Dinamarca (1 punt) s’haurà ara de jugar la classificació contra Austràlia (3) i Tunísia (1) dimecres, en l’epíleg de la fase de grups.

Espanya, Alemanya, Itàlia i l’esmentada França havien caigut eliminades després d’aixecar quatre anys abans el trofeu més preuat del futbol. La selecció de Deschamps esquiva ara aquest destí amb solvència, aferrada a la voracitat d’un Mbappé que no va necessitar fer un partit enorme per marcar dos gols i igualar a Enner Valencia com a pitxitxi provisional del torneig. França té coses a millorar, però ara té marge per fer-ho ja que fins i tot és, virtualment, la primera del seu grup.

França va guanyar però no pot presumir gaire. Dembélé ho intentava per la banda una vegada i una altra, acompanyat aquest cop per Koundé, que va rellevar Pavard respecte al primer partit (també va entrar Varane per Konaté a l’eix de la defensa). Era l’element més desestabilitzador d’una França que concentrava per alt totes les seves amenaces i a la qual li faltava una marxa més, potser dues, per aclaparar Dinamarca en altres facetes del joc.

Poc de Griezmann

En bona mesura, perquè Griezmann amb prou feines apareixia en la posició híbrida que exerceix a França, de vegades interior, d’altres mitjapunta, en ocasions gairebé en paral·lel amb Giroud. Va fer la sensació que Deschamps va posar més èmfasi en la preparació del duel a posicionar-se bé davant l’esquema danès amb cinc defenses que als mecanismes necessaris per superar-lo.

Així que en la primera meitat van passar poques coses a l’estadi 974. Varane va ser qui més a prop va estar del gol, rematant de cap un córner, salvant Maehle el gol quan Schmeichel ja estava batut. I es va lluir el porter danès davant un altre intent aeri dels gals, aquest cop de Rabiot. Però poca més història es podia explicar.

Alguna cosa va canviar després del descans. O bé Dinamarca va avançar voluntàriament les seves línies o bé, més probable, França va tenir l’habilitat de forçar-los a fer-ho. El cas és que la selecció de Deschamps va saber construir aquests espais que tan bé aprofita per incrementar les revolucions de la calorosa tarda a la riba del golf Pèrsic.

Mbappé va avisar amb una cavalcada, després Griezmann va tenir una rematada franca que va enviar al cel ja completament fosc de Doha. I finalment, quan es complia l’hora de partit, va ser l’estrella del PSG qui, després d’una paret amb Theo Hernández, va afusellar Schmeichel des de l’interior de l’àrea per trencar el 0-0 inicial.

Tornar a començar

El més difícil per a França estava fet... però ho va desaprofitar en tot just set minuts. Va ser en un córner, art que els danesos dominen, que es va resoldre amb un cop de cap implacable de Christensen davant un passiu Rabiot, després que Andersen completés una precisa prolongació al cor de l’àrea.

El partit va semblar reiniciar-se, amb França tornant a apostar per penjar pilotes a l’àrea per confiar en el seu joc aeri, però Dinamarca es regirava, amb dues bones ocasions de Lindstrom i Braithwaite, que va entrar al camp després del descans.

La iniciativa, tanmateix, era francesa, i va acabar certificant un triomf just a quatre minuts del final del temps reglamentari. Va centrar Griezmann des de la dreta i Mbappé va entrar com un avió a rematar amb el que pogués, que en aquest cas va ser la cuixa. Un gol, el segon de la nit, que val una classificació per a vuitens i una oportunitat perquè Deschamps reguli l’esforç dels seus jugadors en l’últim partit contra Tunísia.