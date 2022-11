«Estem absolutament obertes a tot i a tothom que vulgui venir a provar el rugbi, l’equip és una passada». Anna Ferrussola, capitana de l’equip femení de les Valkirias, l’únic de l’Alt Empordà, explica que la majoria de les integrants no havien jugat mai a rugbi. Tanmateix, segons Ferrussola, això es deu que la gent de l’Alt Empordà no té present aquest esport ni tampoc sap que existeix un equip femení a la comarca perquè les Valkirias són el primer. La capitana detalla que a l’equip «hi ha persones de diferents edats i qualitats; gent que havia jugat i d’altres que no: les noies són una passada».

El Club Rugby l’Empordà es remunta l’any 2014 a Navata com a equip masculí únic de la comarca, fins al 2018-2019 que van formalitzar el Club de Rugbi Alt Empordà gràcies a un acord amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries qui els cedí les instal·lacions esportives del costat de l’Aeròdrom d’Empuriabrava, per adequar-lo a un camp de rugbi amb gespa natural. Aquell mateix any s’engegà el projecte de crear un equip femení, les actuals Valkirias. El club emprèn camí i amb el temps s’engresquen a crear l’escoleta, formada per infants de 4 a 14 anys (sub 8, sub 12 i sub 16).

Actualment, les altempordaneses juguen a Segona Catalana de la Federació Catalana de Rugbi, la més baixa dins l’àmbit català, però Ferrussola apunta que «som un equip tan nou i amb gent tan nova que evidentment preferim començar per aquest nivell i poder treballar bé per anar aprenent totes a un ritme semblant i ja ens centrarem més endavant a anar a pujar».

La capitana assegura que estan molt contentes de poder jugar a Rugbi Union (15 jugadores al camp contra 15 de les adversàries), ja que «són equips molt grans i això costa perquè no tenim visibilitat», a més afegeix que «la gent li costa saber què és perquè el confon amb el futbol americà».

Les jugadores van començar la temporada fa dos caps de setmana amb una derrota contra les Cocodriles, malgrat que confirmen el joc com «un gran partit; el millor que hem jugat mai». La capacitat de fer créixer un equip femení d’un esport pràcticament «oblidat» per la societat fa que la motivació de les noies sigui prou consistent i continuada per encarar la lliga des de la fortalesa que les ha unides i «ajuntar el potencial amb les ganes d’aprendre, millorar, avançar i placar que es respiren a l’equip: perspectives molt bones», assenyala.

Les jugadores de les Valkirias entrenen dimarts i divendres de vuit del vespre a dos quarts de deu o les deu de la nit al camp veí del futbol Empuriabrava, on també duen a terme els seus partits els dissabtes alterns a les quatre de la tarda.