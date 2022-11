Aquest diumenge arrenca a Qatar el Mundial més atípic de la història. Serà la 22a edició de la gran cita del futbol, el torneig que ningú vol perdre’s i que els seguidors devoren per televisió. No s’havia disputat mai abans en un país àrab ni en dates de tardor. Són les dues primeres curiositats d’un campionat amb arestes de tota mena que s’inaugurarà amb un partit sòrdid com pocs: Qatar-Equador. Ja s’ha parlat i escrit molt del torneig, però sempre hi ha marge per a la incertesa i el debat entre amics. Aquí plantegem una guia per treure pit i presumir al bar.

Per què es juga a Qatar?

Un dels desitjos de la FIFA les últimes èpoques és expandir fronteres i portar les grans cites a països amb poca tradició futbolística. Els EUA van obrir el meló el 1994, Corea i el Japó els van seguir el 2002, Sud-àfrica va acollir el primer Mundial africà el 2010 i Qatar estrena la quota del Pròxim Orient. Zidane va ser un dels grans defensors de la proposta àrab, avalada pel seu poder econòmic. Va tombar els EUA, Corea, el Japó i Austràlia en les votacions amb triomf en la final contra els americans per 14-8.

Qui és l’avi del torneig? I el nen?

Sergio Busquets, de 34 anys, és el jugador més veterà de ‘la Roja’, seguit per Jordi Alba i Azpilicueta, que en tenen 33. Tots tres estan lluny del més gran del torneig, el porter mexicà Alfredo Talavera, de 40 anys (18 de setembre, 1982), l’únic que ja ha complert les quatre dècades de vida. Per darrere se situen Alves (el Brasil), Kawashima (el Japó), Pepe (Portugal), Pasveer (Països Baixos) i Hutchinson (el Canadà), que en tenen 39. Tots podrien ser pares del nen del torneig: Youssoufa Moukoko, del Dortmund. El punta, que complirà 18 anys aquest diumenge, va néixer al Camerun però juga amb Alemanya. L’australià Garang Kuol (15 setembre, 2004) i el blaugrana Gavi (5 agost, 2004) completen el podi. Per seleccions, l’Iran és la més veterana (28,8 anys de mitjana) i Ghana, la més jove (24,7).

Quin és el club més representat?

El Bayern tenia aquest honor a les llistes oficials que van presentar inicialment les seleccions, però les desgràcies d’aquesta setmana han convertit el Barça en l’equip amb més jugadors a Qatar. El club blaugrana comptarà amb 17 futbolistes, la xifra més alta d’un club en tota la història de la Copa del Món. Balde va ser l’últim a afegir-s’hi per la lesió de Gayà, mentre que el bloc germànic va quedar amb 16 per la baixa de Mané. Aquests 17 futbolistes repartits en 8 seleccions superen les anteriors marques de 14 blaugranes a Rússia-2018 i els 13 de Brasil-2014, Sud-àfrica-2010 i França-98. Amb 16 figura el Manchester City, mentre que l’Al-Sadd en té 15. El United tanca el ‘top 5’ amb 14 jugadors, per davant del Reial Madrid (13), del Chelsea (12) i de l’Atlètic (12). A Espanya, fins a 18 clubs de Primera tenen almenys un jugador en el Mundial. Només el Girona i l’Elx es queden a zero. L’Espanyol compta amb l’exblaugrana Braithwaite (Dinamarca).

Qui es destaparà en el torneig?

No s’ha de ser Einstein per assenyalar Messi, Neymar, Mbappé i Harry Kane com a candidats a la Pilota d’Or del torneig. Tampoc per fixar-se en Pedri com a gran esperança espanyola, però en aquests tornejos també sol produir-se alguna revelació important. Els focus es fixaran en Gavi en una selecció amb altres perles com Nico Williams i Ansu Fati. Molt de compte també amb Musiala, el fantàstic jugador del Bayern de 19 anys que ha de brillar a Alemanya. És talentós, dinàmic i molt competitiu. Dos noms més per seguir amb atenció: Rafa Leao (Portugal) i Bellingham (Anglaterra).

Amb qui van les apostes?

Quan es parla dels candidats al triomf sempre és una bona opció recórrer a les cases d’apostes, que no regalen precisament els diners. No descobreixen Amèrica aquestes companyies en els seus pronòstics, però sí que acoten la llista. Brasil, la pentacampiona del món que fa 20 anys que no es corona, apareix sempre com a primera favorita. Completen el podi Argentina en segon lloc i França en el tercer. Al segon vagó figuren Anglaterra, Espanya i Alemanya. ¿Existeix alguna opció de veure alguna selecció campiona del món nova? Els Països Baixos, Portugal i Bèlgica es postulen per fer història. Harry Kane, segons les cases d’apostes, és el favorit per ser el màxim golejador i repetir la Bota d’Or que va aconseguir el 2018.

Quins són els millors partits de la primera fase?

Ja se sap que les dues primeres setmanes de Mundial solen portar una allau de partits difícil d’assimilar. Aquest dilluns es jugaran tres partits i a partir de dimarts n’hi haurà quatre per jornada durant 11 dies consecutius, una meravella per als més futbolers. Arriba el moment de seleccionar, tant per horaris com per la qualitat dels contendents. A més dels tres d’Espanya, proposem 10 partits més dels 48 en total de la primera fase: Senegal-Països Baixos (21 nov, 17 h); Mèxic-Polònia (22 nov, 17 h); Brasil-Sèrbia (24 nov, 20 h); Anglaterra-EUA (25 nov, 20 h); França-Dinamarca (26 nov, 17 h); Argentina-Mèxic (26 nov, 20 h); Portugal-Uruguai (28 nov, 20 h); Gal·les-Anglaterra (29 nov, 20 h); Polònia-Argentina (30 nov, 20 h) i Croàcia-Bèlgica (1 des, 16 h).

Existeix risc per la calor extrema?

Que quedi clar que serà un Mundial amb màniga curta, però el fet de desplaçar-lo al novembre i el desembre evitarà almenys la canícula del desert a l’estiu. És una decisió lògica, ja que al juny i al juliol, els mesos en què sempre se celebren aquestes cites, les temperatures arriben fins als 50 graus i són habituals les tempestes de pols i arena. No s’arribarà a aquest extrem, però l’ambient serà calorós. El cap de setmana passat, la temperatura màxima va ser de 33 graus diumenge, mentre que la mínima es va situar en 25. La humitat durant la nit assoleix el 65%.

Es vendrà alcohol a Qatar?

S’ha parlat molt de les prohibicions del país àrab en un torneig que congregarà milers d’aficionats. Un dels primers dubtes és si podran consumir alcohol. La resposta és sí i no. La venda estarà prohibida a mitges. Els seguidors no podran ingerir aquestes begudes als estadis i voltants, però sí en espais habilitats, com les ‘fan zone’. En principi als carrers tampoc es permetrà, tot i que existeix certa permissivitat sempre que no generin grans enrenous. Les clàssiques imatges dels seguidors borratxos amb cerveses seran menys probables, però no descartables. Als bars dels hotels internacionals i en àrees específiques habilitades durant el torneig sí que es dispensarà alcohol.

Quines són les limitacions sexuals?

Una de les clàssiques polèmiques que envolten els grans tornejos té a veure amb el mercat sexual, ja que la prostitució sempre està en el centre. A Qatar no n’hi haurà res d’això. El sexe fora del matrimoni està prohibit en aquest emirat i qualsevol aventura furtiva, tot i que només sigui d’una nit, pot portar penes de presó de fins a set anys, segons explica el diari ‘Daily Star’. Les parelles no casades no podran compartir habitació i l’homosexualitat és il·legal, tot i que la persecució habitual del país podria relaxar-se durant les dates del torneig.

Qui agafarà el relleu?

El 18 de desembre conclourà el primer Mundial de la història celebrat a la tardor i totes les mirades se centraran ja en el següent, que també té suc. El torneig tornarà a l’estiu i el 2026 se celebrarà per primera vegada en tres països: Els EUA, Mèxic i el Canadà. També hi haurà una altra novetat important: la participació de 48 països en lloc dels 32 actuals. Les eliminatòries finals començaran en setzens. Aquest festival de seleccions alleujarà el dolor que suposa quedar-se fora de la cita futbolística més important, un drama que aquesta edició comparteixen països com Itàlia, Suècia, Rússia, Colòmbia, Xile i Costa d’Ivori.