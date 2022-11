La UE Figueres s’imposa al segon classificat, el Can Gibert (2-1), i suma la tercera victòria del curs, la primera amb Arseni Comas a la banqueta. En menys de vint minuts, els figuerencs van posar-se per davant amb un primer gol de Soler, amb un xut ras des de fora de l’àrea ajustat al pal dret, i un segon d’Eric Pimentel aprofitant una passada de Xavi Ferrón.

Mataró - l'Escala 0-1

A l’Escala no hi ha qui l’aturi. El lideratge és, fins ara, indiscutible, amb 6 victòries en 6 jornades disputades. Un gol solitari d’Ignasi va ser suficient per imposar-se al Mataró que, amb aquesta, ja suma dues derrotes seguides.