El Peralada s'ha imposat al Vilafranca per 3 a 2 amb una remuntada en els últims minuts. Els empordanesos han sumat tres punts molt valuosos per seguir a la zona alta de la classificació gràcies a un gol al minut noranta i un altre a l'afegit per capgirar el marcador.

El conjunt xampanyer s'ha avançat a la primera meitat amb un gol de Biel Font abans d'arribar a la mitja hora de joc. Al límit del descans, el Vilafranca ha avisat amb una rematada de Toro des de dins l'àrea que ha sortit desviada. A la represa, dos errors defensius han permès als penedesencs capgirar al marcador. Error en la sortida de pilota dels locals que Toro ha castigat amb l'empat. Alexis ha centrat de rabona i el davanter no ha perdonat. El mateix Alexis ha capgirat el duel cinc minuts després. L'encert no ha acompanyat al Peralada que ha topat amb el pal i la defensa quadribarrada en tots els intents. En un exercici de treball i constància, l'equip de Miquel Àngel Muñoz no ha deixat de creure i Pol Gómez ha igualat el partit al minut noranta. Amb la inèrcia positiva, Varese ha fet embogir el Municipal amb el gol de la victòria al descompte.