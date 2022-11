«Tornem als carrers!». Amb aquest eslògan, el Grup Iris està ultimant els detalls de la setena edició de la Cursa de la Dona de Figueres després de dos anys sense poder-se celebrar per la pandèmia. La cursa, que manté el recorregut habitual de cinc quilòmetres, és la gran font d’ingressos del Grup Iris que és l’associació d’empordaneses afectades de càncer de mama. «La cursa és cent per cent solidària perquè els beneficis van directament per Grup Iris i, per tant, van destinats a ajudar, en la mesura del possible, a minimitzar l’efecte d’un diagnòstic de càncer de mama, mitjançant teràpies com fisioteràpia, acupuntura, ioga, tractament de limfedema, psicoteràpia...», explica Lídia Albert, president del Grup Iris sobre una cursa amb un donatiu de 10 euros per participant. «Si som 6000 serà fantàstic i si no hi arribem, no passa res, i si ho superem també serà màgic; l’important és ser-hi i gaudir-ho», detalla Albert sobre una cursa per la qual a partir d’aquest dimecres fins dissabte es podran fer inscripcions i recollir dorsals a l’Erato. «M’agradaria demanar que la gent, pugui o no venir aquell dia faci la seva inscripció, perquè cada granet de sorra compte i molta gent ho agrairà», argumenta Lídia Albert. Una part de les recaptacions que aconsegueix el Grup Iris estan destinades a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona i a l’Hospital de Figueres, per l’ajuda a la investigació del càncer de mama.

En el darrer any que es va poder celebrar, la Cursa de la Dona de Figueres va aplegar 5.500 dones participants i uns 400 voluntaris.«Estem molt emocionades i il·lusionades perquè va arribar un moment durant aquests dos anys de covid que teníem dubtes de si la cursa tornaria a la mateixa», declara Lídia Albert que creu que «tothom té ganes de tornar a la normalitat i esperem que tingui molt bona acceptació el retorn als carrers». A causa de la Covid-19, les dues darreres edicions de la cursa, la cinquena i la sisena, es van transformar en un projecte virtual. Un format que va fer que la recaptació baixés considerablement. Per a aquesta nova edició s’han canviat, s’han dissenyat samarretes personalitzades, s’han fet concursos a les xarxes socials i s’han previst més regals a diverses categories, com la de participant de menor i major edat. La idea és que tan important és la primera com l’última que arriba a la meta, perquè el gran objectiu és recaptar diners per millorar el benestar de les sòcies afectades i per ajudar a la investigació. El retorn de la Cursa de la Dona als carrers de Figueres arribarà pocs mesos abans que el Grup Iris celebri el desè aniversari de la seva creació. Serà el 21 d’abril del 2023. «Vam començar modestament, volem pensar que aquesta modèstia ens acompanyarà molts anys perquè som persones amb moltes ganes de treballar perquè mai ningú hagi de passar aquest procés sola», explica Lídia Albert qui afegeix que «no hem ni vist passar aquests deu anys, han estat tan intensos, bonics i grans; no sé com explicar-ho, hem creat una família».