La 21a edició del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) es disputarà a les comarques gironines del 4 al 9 d’abril de 2023. L’esdeveniment ja supera els 200 equips i aspira a repetir o superar als 364 que hi va haver el 2019. De moment han confirmat la seva assistència conjunts d’una quinzena de països: Estats Units, Canadà, Emirats Àrabs, Brasil, Colòmbia, Japó, Àustria, Mèxic, Finlàndia, Itàlia, França, Alemanya, Espanya i Regne Unit, que hi aportarà clubs de la Premier League com el Manchester City FC, Manchester United FC, Liverpool FC, Tottenham Hotspur FC i Crystal Palace FC, entre altres. També està confirmada la presència, a la Costa Brava, dels equips italians de la Juventus Football Club, que hi assistirà per primer cop, i de l’AC Milan; dels francesos Olympique de Marsella i Olympique de Lyon; de l’alemany Borussia Dortmund i d’equips de LaLiga com el FC Barcelona, Club Atlético de Madrid i RCD Espanyol.

Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que “el MIC de 2022, malgrat la situació dels mesos previs a Setmana Santa, el vam viure gairebé amb normalitat. Després de comprovar com el retorn del torneig va ser un èxit, ara som ambiciosos i el 2023 aspirem a fer una competició com la d’abans de la pandèmia en l’àmbit quantitatiu”. El MICFootball del 2023 mantindrà 9 categories (des de l’U12 fins a l’U19, entre futbol base masculí i femení) i també inclourà, per novè any, el torneig MICIntegra, enfocat a persones amb discapacitat intel·lectual. És previst que es mantinguin el nombre de seus de les últimes edicions, que han superat la trentena. El MIC és reconegut com un dels tornejos més prestigiosos del món. Organitzat per MICSports, havia ajornat les edicions de 2020 i 2021 per la pandèmia i aquest 2022 va tornar amb l'assistència de prop de 300 equips de 24 països i de 6.000 participants d’entre 12 i 20 anys. Hi va haver representants dels Estats Units, Japó, Brasil, Mèxic, Xile, Perú, Colòmbia, Puerto Rico, Indonèsia i Corea del Sud i, d’Europa, de països com Itàlia, Portugal, França, Regne Unit, Suècia, Romania, Israel i Espanya. Un retorn d’11,5 milions d’euros, i de Messi i Neymar a Gavi i Pedri El torneig mou 400 voluntaris i millora el posicionament de la Costa Brava com a destinació de Turisme Esportiu i la projecten internacionalment. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic del MIC – Mediterranean International Cup 2018 encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MICFootball de 2018 va generar en el territori un retorn superior als 11,5 milions d’euros amb un pressupost de 2,8 MEUR. El MICFootball ha demostrat ser un autèntic bressol de futbolistes en les 20 edicions que s’han disputat. Un ampli ventall de jugadors a l’elit l’han jugat, com Leo Messi, Neymar, Ansu Fati, Carvajal, Casemiro, Marcus Rashford, Joao Felix, Mohamed Salah, Pedri, Dani Olmo, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Eric Garcia, Gavi, Nico González, Coutinho, Pau Torres, Sergio Reguilón, Pablo Fornals, Piqué, Marcelo i Juan Mata, entre altres.