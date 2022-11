Queda menys d’un mes perquè es xiuli l’inici del Qatar-Equador a l’Estadi Al-Bait i comenci de manera oficial la Copa del Món 2022. Junt amb aquest, set estadis més a diferents localitats del país àrab seran els encarregats d’acollir els 64 partits del torneig. La gran final del campionat es disputarà a l’Estadi Nacional de Lusail. ¿Però quins són els altres escenaris mundialistes?

L’escenari de la gran final

L’Estadi Nacional de Lusail pot allotjar fins a 80 mil persones i serà la seu de la pròxima final del Mundial. El camp està ubicat a la ciutat illa de Lusail. Ubicada a 15 quilòmetres de Doha, la moderna ciutat ha construït l’estadi amb l’únic motiu d’acollir l’espectacle futbolístic més important del món. L’escenari és un impressionant camp que ha buscat representar en el seu disseny el món àrab de la millor manera possible amb motius de bols, vasos i peces d’art de la zona.

El futurista edifici en forma de U, la Katara Tower, és una altra de les joies arquitectòniques de la ciutat, que no deixarà indiferent a ningú. Lusail, que, a més, té dos camps gegants de golf i més de 10 hotels de cinc estrelles amb les seves àrees comercials i de restauració, també acollirà sis partits de la fase de grups i un de cada ronda eliminatòria fins a la final.

El doble de capacitat que la seva ciutat

El camp designat per inaugurar el Mundial, l’Al-Bait, té capacitat per a 60 mil espectadors. La ciutat on es localitza, Jor, té una població de 31 mil persones. És a dir, el partit entre Qatar i l’Equador reunirà el doble de persones que les que resideixen a la ciutat. La construcció de l’estadi va acabar el desembre del 2020 i a més de la inauguració serà la seu del partit entre Espanya i Alemanya, de la segona jornada. De la mateixa manera, es jugaran allà un partit de vuitens, un altre de quarts i l’altra semifinal.

La ciutat, Jor, és a 50 quilòmetres de la capital. És una de les poblacions més tradicionals i antigues del país i manté una important tradició cultural en la història qatariana. És la seu més septentrional del Mundial. Per al seu estadi, s’han inspirat en les botigues dels pobles nòmades de Qatar: el camp s’assembla a una en versió gegant.

L’Internacional de Khalifa: quatre dècades d’història

Ha sigut un tema constant de debat les condicions dels treballadors encarregats d’aixecar els diferents estadis per al Mundial. L’Internacional de Khalifa, ubicat a la capital qatariana, va ser construït el 1976. Per tant, aquest camp, amb capacitat per a 45 mil persones, existia anteriorment a l’adjudicació de la seu al país àrab. Això, sí, es va haver de sotmetre a reformes per arribar en les millors condicions al torneig. En aquest escenari Espanya jugarà el seu últim partit de la fase de grups contra el Japó. A més, acollirà cinc partits més de la primera fase, un de vuitens i el duel pel tercer lloc.

Un disseny cridaner per a l’altre camp de la capital

Doha, a més de l’Estadi Internacional de Khalifa i del 974, inclou un altre escenari més per a la Copa del Món. Es tracta de l’Estadi Al-Thumana. Amb una capacitat lleugerament inferior al de Khalifa (40 mil persones), en aquest camp debutarà la Selecció Espanyola el 23 de novembre contra Costa Rica. L’estadi destaca pel seu disseny cridaner en forma d’una gorra típica a l’Orient Mitjà, la ‘gahfiya’. A més del primer partit d’Espanya, el segon estadi de la capital allotjarà sis partits de la fase de grups, un de vuitens i un altre de quarts.

Un estadi fet amb contenidors

L’Estadi 974 deu el seu nom als 974 contenidors de barcos amb què es va construir. A més, homenatja el codi de marcació internacional de Qatar (+974) i es va formular d’aquesta manera en homenatge a la història portuària del lloc on s’alça: Ras Abu Aboud, a Doha. Serà la seu d’un dels partits de la campiona del món (França-Dinamarca), d’un partit del Brasil i quatre de la fase de grups, a més d’un de vuitens. Té una capacitat per a 40 mil persones. L’organització del Mundial el defineix com «un recinte innovador i sostenible, construït de manera modular i íntegrament desmuntable». Això últim és un dels seus detalls més peculiars: després del torneig mundialista, el 974 es desmuntarà i les seves parts es donaran a països en vies de desenvolupament. Es tracta del primer estadi temporal de la història dels Mundials.

Dos estadis pintorescos a Al-Rayyan

La ciutat d’Al-Rayyan, segona més gran del país i tercera quant a població, s’ubica a uns 20 quilòmetres de Doha. A causa del creixement constant de la capital, Al-Rayyan i Doha formen una gran àrea metropolitana, vital per al funcionament del país àrab. L’urbs, a més, serà mundialista per partida doble: inclou els estadis Ciutat de l’Educació i Ahmed bin Ali. El primer, ubicat en plena zona universitària de la ciutat, allotjarà sis partits de la fase de grups, un de vuitens (podria ser el d’Espanya, si els de Luis Enrique passen com a segons) i un altre de quarts. Té capacitat per a 40 mil persones i, com a dada destacable, va ser el primer dels camps mundialistes a rebre un certificat del Sistema d’Avaluació de Sostenibilitat Global. Amb un disseny de diamant irregular, l’estadi reduirà la seva capacitat a 25 mil persones després del torneig i passarà a ser seu d’algun equip local.

L’altre estadi de la ciutat d’Al-Rayyan també té capacitat per 40 mil persones. A més dels partits de la fase de grups, l’Ahmed bin Ali serà seu d’un duel de vuitens. Allà juga com a local l’Al-Rayyan de la lliga qatariana. El camp, malgrat haver sigut construït abans del Mundial (com el de Khalifa), va ser totalment destruït per poder aixecar-lo des de zero. Va ser demolit el 2015, després de la seva inauguració el 2003, i va ser reconstruït per millorar-ne les condicions i la capacitat.

L’última seu, al primer centre urbà de Qatar

La ciutat d’Al-Wakrah, la segona més poblada del país, es considera el primer centre urbà de Qatar. Això es deu a la considerable quantitat d’evidència arqueològica que s’ha trobat a la zona. En aquesta zona hi ha el vuitè estadi de la pròxima Copa del Món, l’Al-Janoub. És seu de l’equip local de la ciutat i té capacitat per a 40 mil persones. En aquest escenari es disputaran partits de la fase de grups i un de vuitens de final (podria ser el d’Espanya, si passa com a primera del seu grup). El seu disseny criadaner «es deu a les espelmes dels barcos dau que es movien a través dels corrents del golf Pèrsic», segons expliquen els dissenyadors de l’estadi.