La derrota al camp del Calde de Montbui ha precipitat un relleu a la banqueta de la Unió Esportiva Figueres amb l'arribada al càrrec d'entrenador del fins ara director esportiu del club, Arseni Comas, en el lloc de Yoyo Gálvez. Després de dues victòries i de dues derrotes en l'inici de curs a Primera Catalana, la junta directiva ha apostat pel relleu segons ha fet públic l'entitat amb un comunicat aquest dilluns.

El nou entrenador serà Arseni Comas, nomenat el maig passat nou director esportiu del primer equip masculí i que avui ja dirigirà el primer entrenament. Comas, de 61 anys (28/6/1961), ja havia estat nomenat director esportiu del futbol base de la Unió fa un any i mig i coneix perfectament la casa. El maig de 2021, Comas va tornar a Vilatenim després del seu pas per l'àrea de captació del futbol base del FC Barcelona, càrrec que va ocupar fins fa tres anys, i per l'Aspire Football Dreams, de Qatar. Comas coneix el Figueres de primera mà perquè va formar part del primer equip, com a jugador i membre del cos tècnic, i també va entrenar en el futbol base.