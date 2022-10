El març del 2020, just quan la pandèmia va aturar el món i els confinaments van tancar tothom, un grup de sis aficionats al motor estaven a punt d’iniciar la seva primera participació en el Panda Raid del Marroc. Però, es van haver de quedar a casa. «Just quan anàvem a marxar es va tancar tot», recorda Xavi Punset, un dels sis integrants del CapCalents Raid Team que, dos anys i mig després, està preparat per completar aquella aventura que la Covid-19 va escapçar. 3.500 quilòmetres, entre anar i tornar, dels quals més de dos mil formen part de les sis etapes de competició entre Nador i Marràqueix. CapCalents Raid Team, que aquest dijous marxarà de l’Alt Empordà en direcció Almeria per embarcar-se cap al Nord d’Àfrica, concretament al port de Nador, està format per tres Seat Panda i sis integrants: Enric Ventós, Xavi Punset, Pere Bonavia, Esteve Fàbrega, Carlos Lloch i Jordi Rodríguez.

El CapCalents Raid Team va començar a rodar a principis del 2019, quan el grup va decidir fer el salt a la competició. Des d’un any abans de la data en què estava prevista la seva participació en la prova, els membres han anat configurant els tres vehicles per prendre part del Raid, en concret quatre Seat Panda, de forma autosuficient, ja que dos dels perfils integrants són mecànics professionals. «Vam decidir no passar per cap taller extern. La majoria dels cotxes estaven parats i els hem posat al dia amb modificacions per poder afrontar les etapes del raid», comenta Punset sobre la configuració dels vehicles que, segons requisits de la prova, només poden ser el model Panda o Marbella de la marca Seat. En el seu cas tres Panda, del model de l’any 1984. De Nador a Marràqueix El Panda Raid és una autèntica travessa de la part sud del desert marroquí amb un recorregut de 2.500 quilòmetres, en sis etapes, entre Nador i Marràqueix. Un recorregut que passa per punts de la geografia nord-africana com Anoul o Merzouga amb diferents terrenys i superfícies. «No deixa de ser una competició, però el raid té un element de navegació molt important. No guanya el vehicle més ràpid. Aquest es pot emportar un ensurt sobre el terreny d’allà», comenta Punset sobre la cursa, que posarà a prova la resistència i capacitat dels seus participants. «En total, entre baixar de l’Empordà fins a Almeria, i després tornar a pujar des del port d’Algesires són més de 3.500 quilòmetres; els farem tots amb els Panda fins a tornar a arribar a casa», diu Punset sobre la que, ara sí, serà la seva primera participació en la prova. Des de l’equip asseguren que l’objectiu és poder acabar la prova, i és que l’aposta a l’hora de configurar els vehicles ha estat, clarament, per la fiabilitat i resistència dels cotxes per aguantar tot el recorregut sense incidents i creuar la línia de meta. El Panda Raid té un component filantròpic més enllà del seu caràcter amateur. Una part de l’import de les inscripcions van destinades a una ONG del Marroc. En els últims anys, els organismes amb els quals s’ha col·laborat han estat relacionats amb l’aspecte mediambiental, tot i que, normalment, cada equip fa la seva aportació solidària durant el seu trajecte. La creació de l’equip ha portat lligada la participació de nombroses empreses i entitats com a patrocinadors de l’equip. Vichy Catalan, Boadella Vallsmadella, CamperPark Empordà o Construccions J. Suñé són alguns dels espònsors que formen part del CapCalents Raid Team.