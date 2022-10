Bagnaia ha aprofitat la seva oportunitat, i ha aconseguit tancar el podi del Gran Premi d'Austràlia, mentre el seu rival al mundial, Fabio Quartararo, ha acabat a terra després d'encadenar diverses errades en les frenades.

La victòria ha estat per Rins, que ha assolit el primer esgraó del podi després d'una lluita aferrissada, tant amb Bagnaia com amb Márquez, que ha acabat en la segona posició. Obté així el millor resultat per Suzuki, que deixa la competició al final de la temporada.

El pilot de Cervera, que ha aconseguit el seu podi 139, igualant a Ángel Nieto, ha estat tota l'estona lluitant al capdavant, sobretot amb Martín, que sortia des de la Pole. Però el pilot de la Ducati Satèl·lit ha acabat en la setena posició. Tot i això, la cursa s'ha decidit en la darrera volta, amb Márquez i Rins provant avançaments sobre Bagnaia, i, en consolidar-los, iniciant una batalla entre els dos espanyols.

El pilot local, Jack Miller sortia des de la vuitena posició, i estava remuntant llocs, fins a arribar a l'alçada del seu company d'equip, consolidant la majoria d'avançaments en la primera baixada, entrant per l'interior en el canvi de rasant. Però Àlex Márquez ha volgut fer un avançament a la corba Miller, però ha entrat passant-se de frenada, i s'ha endut el pilot australià a terra amb ell. Marini també s'ha vist involucrat en l'acció, després d'una gran sortida, posant-se sisè, però el del Mooney VR46 Racing Team ha hagut de frenar gairebé en sec per evitar de xocar amb Márquez i Miller.

Ha estat llavors quan la Yamaha de Quartararo ha sacsejat el pilot en la frenada. El francès ha sortit de pista per l'escapatòria, i s'ha reincorporat a la cursa per davant del seu company d'equip, en la lluita per entrar al Top 15. Però unes voltes més tard, ha comès una errada a la corba 2, i ha acabat a terra, perdent així el lideratge al mundial. També Morbidelli ha caigut en la cursa, donant un 0 com a resultat per la fàbrica japonesa.

En la quarta posició, Bezzecchi ha protagonitzat una gran remuntada després de classificar P9 ahir, batallant per la victòria. Al final, ha quedat per davant de Bastianini, que ha tornat a demostrar la seva capacitat per apujar el ritme a finals de cursa. Just per darrere, Luca Marini, Martín i Zarco.

El francès havia caigut fins a la dotzena posició en la sortida, però ha aconseguit remuntar fins a vuitena posició, per davant d'Aleix Espargaró, que, després d'un toc amb Bastianini, ha anat caient enrere a mesura que les voltes avançaven, molt perjudicat per la degradació del pneumàtic de l'Aprilia. També Viñales s'ha quedat sense pneumàtic quan lluitava per entrar al Top 10, i s'ha vist renegat a la dissetena posició, per davant de Mir, que també havia tingut un gran inici en les primeres voltes, i que ha acabat només per davant Nagashima i Di Giannantonio.

A la part intermèdia de la graella, Binder tancava el top 10, per davant de Pol Espargaró, Oliveira i Crutchlow, que ha obtingut un altre resultat dins de la zona de punts. Més enrere, Gardner i Fernández en la setzena plaça.

Bagnaia marxa cap al Gran Premi de Sepang amb 23 punts d'avantatge sobre Quartararo, un fet que significa que si el francès no acaba en el podi en la propera cursa, l'italià tindrà el mundial a la butxaca. També en el mundial. Bastianini ja s'ha proclamat com al millor pilot satèl·lit de l'any, i Bezzecchi com al millor rookie de la temporada.