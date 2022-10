BOSC DE TOSCA - FIGUERES 2-3

L’ESCALA - PALAMÓS 3-0

Dues jornades i dues victòries. Tant per a Figueres com per a l’Escala que comparteixen lideratge al grup 1 de Primera Catalana on no hi ha cap més equip invicte. Especialment impactant, per contudent, va ser la victòria de l’Escala contra el Palamós amb gols d’Ignasi, que acabaria expulsat, Sánchez i Konteh.

Més soferta va ser la victòria del Figueres a Les Preses contra el Bosc de Tosca. Poc després de la represa, el local Darnés va igualar el gol inicial de Ferrón, però, dos minuts més tard, Baldeh va fer l’1-2 i després Balaguer va sentenciar amb el tercer.