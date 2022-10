Defensors i detractors de les arts marcials sempre han compartit espai i debat sobre allò que representa la lluita entre dues persones. En la seva cara més esportiva i social, la boxa celebra una neteja d’imatge que amb els anys han cristal·litzat en una efervescent moda esportiva que serveix com a punt de trobada per a històries ben diferents. A punt de celebrar el seu desè aniversari, el Club Boxa Alt Empordà veu com l’interès per aquesta disciplina no para de sumar adeptes al gimnàs, on actualment entrenen o competeixen prop de cent vuitanta homes i dones amb motivacions ben diferents. Un noble art pugilístic que s’ha guanyat un lloc en el dia a dia esportiu de la comarca a cop de constància i resiliència.

«Considero que estem en un molt bon moment. La gent s’ha animat més a provar la boxa i el kick-boxing, principalment pel boca-orella. El públic s’ha animat perquè ja no veuen aquest esport com dues persones que es peguen sobre un ring. Som alguna cosa més que això», explica Rachid Drissi, gerent i entrenador de l’entitat altempordanès, resumint més de vint-i-cinc anys de trajectòria professional i vital dedicada a aquesta disciplina olímpica. «La gent busca la boxa i nosaltres intentem respondre adaptant-nos a les necessitats i nivell de cada persona», afegeix. I és que, en conseqüència, Drissi reconeix la democratització d’aquest esport pel públic general, després de deixar enrere estereotips i cadenes que sovint venien imposades pel cinema o l’imaginari col·lectiu. «És un esport individual on alliberes molta tensió, guanyes seguretat en tu mateix i és una via per a resoldre diferents problemàtiques. A vegades venen esportistes per recomanació del psicòleg i tot; és un esport que està de moda», diu.

Sacs d’històries

«Hi ha gent que ha tingut o té problemes i venen aquí a solucionar-los a través de l’esport. Parlem de problemes de seguretat en si mateixos, defensa personal, o altres temes», assegura Drissi. I és que més enllà de la part esportiva, existeix el vessant més humà de l’esport que, inevitablement, impregna el dia a dia del club, especialment amb la proximitat personal necessària per a poder executar els entrenaments. «Tinc un ambient multicultural al gimnàs. Gent d’aquí i gent de fora que es troben i entrenen junts, hi ha moltes nacionalitats diferents i cadascú té la seva història. Des d’opositors que venen a sumar punts fins a joves que poden posar més ordre a la seva vida a través de la boxa», explica. Històries tan diferents com la de menors no acompanyats, assetjament en l’àmbit educatiu o aprendre defensa personal per a situacions que es poden donar en la nostra vida quotidiana.

Un dels valors fonamentals que intenten promoure les arts marcials en essència és el respecte en la seva definició més àmplia i polivalent. La disciplina, l’esforç, la constància o la tenacitat també van implícits en la boxa, encara que Drissi s’ha trobat que, a vegades, cal anar una mica més enllà de la part esportiva i focalitzar-se en la part vital i personal de l’esportista. «A vegades et trobes gent que té problemes fora del gimnàs, però que aquí són un exemple. Si són joves, intento fer entendre la importància d’estudiar, de buscar-se un futur i d’allunyar-se de les coses dolentes. L’esport, també, serveix per a aquestes coses i és una arma que hem de fer servir per a tenir una societat millor», valora Drissi.

La competició

Des de fa anys, Drissi entrena nous talents de la boxa a Figueres. Amb onze lluitadors amateurs actualment, on destaquen dos noms propis: Clara Farré i Lamin Drammeh. «Ell suma vuit de vuit en combats com a amateur i ella un tres de tres en victòries. La veritat és que tenen molt bones condicions i actitud i crec que poden tenir potencial per fer el pas endavant en futur», valora Rachid Drissi.

En la competició amateur, per organitzar una vetllada, els requisits han esdevingut més estrictes amb el pas dels anys. Un metge, una ambulància, àrbitres i permís explícit de la Federació i una normativa exigent són alguns dels paràmetres que calen per a les competicions oficials, però també per a les amistoses organitzades pels clubs. «Aquests actes serveixen per dona visibilitat a la boxa, per humanitzar-lo i dignificar-lo. L’obrim a la gent i veuen que calen uns requisits molt estrictes per poder-ho tirar endavant», comenta. De fet, aquest cap de setmana passat es va organitzar una trobada entre clubs amics de tot el territori català al gimnàs figuerenc, una trobada d’esportistes i d’exhibició per compartir experiències, metodologies d’entrenament i converses entre gent que «estima aquest esport».

Uns actes que representen un punt més en el calendari esportiu de la comarca, on la boxa s’està guanyant el seu propi espai a cop de resiliència, valors i respecte. El mateix que sempre han reivindicat per al seu «noble art».