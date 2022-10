El Mar d’Empúries serà l’escenari del 7 al 13 d’octubre del Campionat d’Europa Màster de la Classe ILCA 2022, la modalitat de vela lleugera individual amb més practicants de tot el món. D’inscrits n’hi ha dos-cents seixanta-tres i provindran de fins a vint-i-set països del continent europeu i també de l’Argentina, Mèxic o dels Estats Units, una participació que ha sorprès la mateixa organització. Pel president del club, Narcís Carreras, aquest esdeveniment «marcarà un abans i un després. És un orgull, i un repte, organitzar un campionat d’aquesta envergadura».

No és la primera vegada, però, que l’Escala és el centre neuràlgic d’un campionat d’aquestes característiques. «El 2004 mateix vam organitzar el campionat d’Europa de la classe Star i el 2012 es va fer un mundial. El club té un compromís, de tant en tant, d’acollir competicions internacionals, però certament hi ha molta competència per aconseguir-ne», remarca Xavi López, director esportiu del CN l’Escala.

I és que aquesta vegada, el campionat europeu l’havia d’haver tirat endavant Alemanya, però va renunciar i finalment la candidatura escalenca va ser la guanyadora.

La franja amb més participants d’aquest europeu serà la d’entre 55 a 64 anys amb cent setanta inscrits. Destaca especial la franja de més de 75 amb fins a onze inscrits. Vint-i-una dones també hi prendran part.

Un gran desplegament

Perquè aquest europeu de la classe ILCA vagi sobre rodes treballaran en aquest esdeveniment un total de seixanta-nou persones amb l’ajuda també de vint-i-quatre embarcacions de suport. Les regates seran els dies 9, 10, 11, 12 i 13 a les 11 hores del matí fins a les 15 h. I el dia 13, a les cinc de la tarda, serà el moment de l’entrega de premis. L’europeu coincidirà amb la Festa de l’Anxova.

Aquesta regata està integrada dins del projecte de formació i inserció de l’Institut El Pedró i vinculada amb el programa l’Esport Blau dels alumnes de les escoles de primària de l’Escala.

Iker Múgica i Anna Rentería, els guanyadors

Un total de cent quaranta regatistes infantils han competit a la primera prova del circuit català de la classe Optimist que s’ha disputat al Mar d’Empúries, davant la costa de l’Escala. Ha estat un cap de setmana marcat per una meteorologia complicada, però la prova ha seguit endavant superant els obstacles com ha pogut. El dissabte, els participants van competir fins que va arribar la tempesta a la tarda, i diumenge, els regatistes no van llençar-se a l’aigua fins a les tres de la tarda.

Iker Múgica, del CN Cambrils, de la divisió Sots 16 s’ha proclamat com a flamant guanyador de la competició, empatat a punts amb Bruno García, del Club Nàutic Masnou. Pel que fa a la categoria femenina, Anna Rentería del CN Masnou ha estat la millor, per davant de Maria Blanco i Agnès Hadzi. Els millors regatistes competiran al mundial d’aquesta especialitat.