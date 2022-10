Tota carrera esportiva requereix resistència, i en el món del motor és una característica encara més determinant. En una pausa d’un any sabàtic de les competicions, Guillem Pujeu ha completat les 24 h del Circuit de Catalunya en una cita per continuar fent traçat en la seva trajectòria esportiva. Una volta més en la cursa per arribar, tard o d’hora, a la Fórmula 1, una meta que manté des dels seus inicis el jove pilot de vint-i-un anys de Vilanant. Des de Barcelona, on estudia un Màster en Enginyeria de Competició per a «agafar formació tècnica fora del volant i enfocar-ho al pilotatge», Pujeu fa balança d’una pausa que anticipa projectes «il·lusionants» en un futur gairebé immediat, després de la seva primera prova de resistència aquest passat 10 i 11 de setembre.

«Va ser dur, no m’esperava que ho fos tant. Va anar molt bé i vam poder acabar. Anàvem primers a la nostra categoria i, malauradament, vam tenir un problema que ens va fer perdre trenta minuts; ens va deixar fora del podi, però vam acabar en quarta posició de la nostra categoria», explica l’altempordanès sobre la prova on ha competit juntament amb Jaume Font, Daniel Díaz Varela i Manel Lao en el Porsche 911 GT3 Cup de l’equip Baporo. I és que l’aprenentatge del jove talent de Vilanant serveixen per sumar bagatge a una ja polivalent trajectòria, amb passat a la F4 i la Lamborghini Super Trofeo. «El ritme i el que vaig aprendre va ser brutal; les meves primeres vint-i-quatre hores han estat brutals. Passes moltes hores dins el cotxe, pateixes molt, i el repte ha estat molt grat», comenta.

Després de dues temporades competint a la Lamborghini Super Trofeo, la campanya 2020 i 2021, el de Vilanant decideix fer un any sabàtic per a preparar el futur. «Vaig acceptar perquè era un cap de setmana puntual», assegura, tot i que «no ha estat del tot sabàtic». El ritme d’entrenaments i preparació han anat en augment, però amb la mirada fixa en «per poder ser millor i afrontar projectes més interessants» en un futur encara dilatat per a Pujeu. Entre altres complements, el pilot ha pogut assistir com a coach a joves promeses del pilotatge de la F4 i diferents compromisos, però sense deixar enrere l’objectiu essencial del parèntesi voluntari de les competicions. «L’entrenament físic i de simulador han pujat, tenim projectes molt macos pels pròxims anys i ha estat una oportunitat per poder treballar coses que, quan estàs en competició, no pots afrontar per l’exigència. Ha estat una època on he pogut focalitzar-me en la preparació. Precisament, ha servit per millorar. He tingut temps per reflexionar sobre el que havia fet els anys anteriors i com havia gestionat cada situació. M’ha servit per treballar en punts que ho podria haver fet millor. Penso que sóc millor pilot ara que fa un any», reconeix.

Mirar endavant

Tot jove pilot visualitza la bandera de quadres en un dels Grans Premis del circuit mundial de la Fórmula 1. En una entrevista publicada per aquest mateix Setmanari, el de Vilanant va assegurar que «Mai deixaré de lluitar per arribar a la Fórmula 1», un somni o una meta que es manté viu, però amb dos anys més d’experiència i pilotatge a les mans. «El somni continua viu, tot i que sabem que és molt difícil. Evidentment, el meu objectiu és aquest des de sempre».

La competició més prestigiosa del món del motor té un caràcter cíclic, una màquina que cada cert temps comença a canviar els seus engranatges en una graella que, actualment, compta amb protagonistes que per edat anticipen un canvi generacional a curt i mitjà termini. «Ha d’arribar l’oportunitat i han de coincidir diferents factors. Hi ha èpoques on canvien molts pilots d’una temporada a l’altra i has d’estar preparat; has d’estar preparat perquè l’F1 et pugui acceptar en aquell moment. S’han de donar molts factors, però lluitarem fins al final per aconseguir-ho. Encara tinc anys per arribar-hi» valora.

Com en els aprenentatges d’aquest any d’impàs, el pilot altempordanès treballa amb la línia de meta definida i amb la intenció de fer passos endavant en aquesta cursa vital. Retroalimentar-se d’experiència per assolir objectius, pas a pas, amb propostes més ambicioses per a un futur pròxim. O un present que, ja en aquests moments, podria apuntar cap al següent repte automobilístic. «Sincerament, venen projectes molt interessants. No es pot concretar res en aquest moment, però es pot donar un projecte gran, bonic i molt, molt il·lusionant». Una il·lusió que no ha deixat de ser el motor d’un jove Guillem Pujeu que podria tornar a les competicions regulars pròximament.