Aquest diumenge, 2 d’octubre, a dos quarts d’onze del matí, el Karting l’Escala es convertirà en l’escenari del primer Memorial dedicat a Dean Berta Viñales, el jove pilot de motos de Palau-savardera que va morir el passat 25 de setembre de 2021 a l’edat de quinze anys mentre competia al circuit de Jerez. L’acte l’ha organitzat la família amb l’objectiu de continuar recordant-lo.

Consistirà a fer tandes lentes, mitjanes i ràpides i seguidament, les cent motos desfilaran pel traçat escalenc per fer-li un merescut homenatge. Ja el primer dia es van inscriure fins a trenta-un pilots.

Accident fatal

Dean, cosí de Maverick i Isaac VIñales, va perdre la vida en patir un accident a les darreres voltes de la primera carrera de la temporada en la categoria Supersport300 del Mundial de Superbikes. Justament en aquest circuit andalús debutava a la categoria de menor cilindrada. «Dean era el nostre cosí petit. Estava sempre a casa seva amb ell. Ha sigut difícil i dur... Fins i tot t’arribes a qüestionar si val la pena seguir, però és el meu somni i vull aconseguir-lo.», explica Maverick que també afegeix que «estem preparats per acomiadar-nos de les persones grans, però no de les joves». Les presències de Maverick i Isaac Viñales encara no estarien confirmades.