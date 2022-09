Fundat el 1929, el Cabanes sempre ha estat un club reconegut en el futbol comarcal de l’Alt Empordà i, des de fa disset anys, també aposta pel futbol femení on va una entitat pionera al territori. Aquesta temporada, amb l’arribada d’Ernest Padern a la coordinació esportiva el club presidit per Carles Llanet agafa també «el compromís de ser un referent com a escola de futbol base femení». Padern ha agafat el relleu de la bona feina feta pel coordinador de l’any passat, Juanma Góngora, «amb l’ambició de treballar per poder tenir el màxim d’equips al capdavant de les seves respectives lligues».

De cara a aquesta temporada, el Cabanes està format per unes 90 nenes i noies, entre 6 i 18 anys, repartides amb 4 categories i 8 equips diferents: 1 equip de prebenjamines, 2 equips d’alevines, 3 equips d’infantil i 2 equips de cadet juvenil. Aquest any la novetat és l’equip prebenjamí que a partir del mes d’octubre farà la lliga comarcal amb altres equips organitzada pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà. Els altres equips totes ja són federades i juguen a les respectives lligues provincials. Per altra banda, aquesta temporada, després del parèntesi de l’any passat, la Unió Esportiva Cabanes torna a tenir equip masculí sènior a la categoria de quarta catalana recollint així l’esperit històric del club fundant el 1929.