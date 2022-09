El Peralada ha encaixat una dura derrota contra el Sant Andreu (1-3) al Municipal xampanyer aquest diumenge a la tarda. Un mal inici de partit ha passat factura als de Miquel Àngel Muñoz i Àlex Marsal, que han vist com els andreuencs s'avançaven mitjançant Blasco. Tot seguit seria el blanenc Xavi Aparicio qui complicaria encara més les coses per als verd-i-blancs. Els Sant Andreu ha aconseguit el tercer gol a la segona part, sense que el Peralada hi pogués fer massa. Marc Nierga ha retallat distàncies amb un gol al minut 87, però l'equip s'ha quedat sense temps.