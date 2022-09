L'esport femení gironí és i es fa veure; i aquest diumenge ha tornat a reivindicar en el marc de la desena edició de la Jornada de l'Esport Femení a la ciutat. Clubs i entitats esportives han omplert d'activitats, exhibicions, tornejos i entrenaments els volts del mercat del Lleó de Girona al llarg de tot el matí. L'objectiu era clar: visibilitzar l'esport femení i reconèixer el potencial de la dona en l'esport, referenciant-lo amb les esportistes i entitats esportives gironines que vetllen perquè sigui així dia rere dia.

Famílies de Girona i voltants s'han aplegat a la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar i la plaça de Catalunya per gaudir de les activitats que preparaven entitats de fins a dinou disciplines esportives diferents, dirigides a nenes, noies i dones, per conèixer les esferes de l'hoquei sobre patins, tenis de taula, gimnàstica artística, voleibol, piragüisme, atletisme, rugbi, gimnàstica rítmica, halterofília, bàsquet, futbol, handbol, patinatge, escacs, judo, tenis, skate, marxa nòrdica i paleotraining, a més dels jocs tradicionals del bèlit i les bitlles catalanes.

Des de dos quarts de deu del matí, corrien per les places infants amb un cartronet penjat al coll, que els servia per marcar com a fets tots els esports que provaven. Qui en feia més de tres, aconseguia un obsequi, encara que les menudes es movien més per l'ímpetu d'estrenar-se a un nou esport, que no pas per la sorpresa final.

Més enllà d'aprendre a fer una clau de judo, una tombarella de gimnàstica, botar una pilota de bàsquet o aguantar-se sobre rodes, també hi havia un espai de carpes amb servei de fisioteràpia, circuit de prevenció de lesions, taller de psicologia i taller de nutrició esportiva. «Fer esport també vol dir cuidar el cos i l'alimentació per dur a terme la pràctica esportiva, i alhora tenir en compte la salut mental, ja que, per exemple, la frustració no és gestionada de la mateixa manera en les dones que en els homes», ha explicat al Diari de Girona l'organitzadora de l'esdeveniment, Olga Praderas. En aquesta línia, ha recalcat també que l'esport és una «eina educativa i de salut» i que cal crear consciència entre la ciutadania per fer saber que «tothom ha de tenir oportunitats per accedir a la pràctica esportiva».

En aquest desè aniversari, que ha recuperat el format original després que l'últim any s'hagués d'adaptar a les condicions dictades per la pandèmia, Praderas ha assenyalat que hi ha hagut molta fluïdesa de gent que voltava amunt i avall per «descobrir, conèixer i compartir» esports. Fins a 1.500 nenes, noies i dones han participat en les diferents activitats organitzades.

Les exhibicions de patinatge artístic del CPA Girona i els partits de la Federació Catalana de Bàsquet han estat de les que han congregat més públic, encara que totes les disciplines s'han emplenat gairebé tota l'estona, sobretot a mig matí.

En aquesta jornada ha tingut lloc un nou espai participatiu i de reflexió, amb el taller de perspectiva de gènere, el taller Activem la revolució! i la xerrada «Dona i esport».

Des de l'organització s'ha fet palès la necessitat de fer aquestes activitats per sensibilitzar i conscienciar sobre la realitat de les nenes i dones en l'àmbit esportiu, per tal de «mobilitzar-se per la igualtat». «És un espai participatiu i de reflexió, per reflexionar i trencar els estereotips que encara hi ha en aquest món», ha exposat Praderas.

Al migdia ha tingut lloc un acte de cloenda que ha comptat amb la participació, entre d'altres, de l'alcaldessa, Marta Madrenas, la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, i la representant territorial de l'Esport a Girona, Anna Julià. També s'han deixat veure la ciclista de muntanya Txell Figueras i l'snowboarder Nora Cornell, dues de les ambaixadores de la jornada 2022.