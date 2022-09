El Club Nàutic l’Escala ha estrenat el Circuit Català d’Optimist 2022-23 amb la celebració de la XII Regata Mar d’Empúries. L’associació esportiva escalenca ha organitzat la competició per delegació de la Federació Catalana de Vela amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala, la Diputació de Girona, Càmping La Ballena Alegre, Vacances Costa Brava i l’Escala Resort.

Més de 140 regatistes procedents de tot Catalunya han navegat a l’Escala en una regata que s’ha resolt amb tres proves disputades malgrat que la meteorologia no ho ha posat fàcil. El dissabte la flota va navegar amb un vent del 80 i 10-12 nusos d’intensitat fins que l’entrada d’una tempesta, a la tarda, va fer rolar el vent 90 graus obligant al Comitè a anul·lar la segona prova d’un dels dos grups que hi havia a l’aigua mentre s’estava desenvolupant.

El diumenge, els navegants han hagut d’esperar. I és que no ha estat fins gairebé les 15 h que hi ha hagut prou intensitat de vent per celebrar les proves pendents. Finalment, un gregal d’entre vuit i 12 nusos ha permès continuar amb la regata.

Iker Múgica del Club Nàutic Cambrils, de la divisió Sots 16, s’ha proclamat el guanyador de la XII Mar d’Empúries. Empatat això sí, a set punts amb Bruno García del Club Nàutic El Masnou, també Sots 16. Ha completat el podi un navegant Sots 13, Juan Lleonart del Club Nàutic El Balís amb vuit punts.

En no ser els premis acumulables, el trofeu de la categoria Sots 13 ha anat a mans de Lluc Garcés del GEN Roses, cinquè a la general. El segon premi ha estat per a Oriol Costabella del CN Masnou i el tercer, per a Fede Blanco del CN El Balís.

Entre els més petits, els Sots 11, Abril Marfà del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha estat la guanyadora. Lucas Garrido del Club Nàutic Arenys de Mar s’ha adjudicat la segona plaça i la local Mia Mateu, la tercera.

Anna Rentería del CN Masnou ha estat la primera noia de la classificació. L’han acompanyat al podi dues regatistes del CN El Balís, Maria Blanco i Agnès Hadzi.

L’entrega de trofeus posava punt i final a la XII Mar d’Empúries amb l’assistència i les paraules del Comodor del Club Nàutic l’Escala Gerard Marín, el president de l’Associació Catalana d’Optimist Albert García, el vice-president de la Federació Catalana de Vela Josep Maria Isern i Marta Rodeja, primera tinent d’alcalde i regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de l’Escala.

La Mar d’Empúries ha acabat, però no la competició de vela lleugera al Club Nàutic l’Escala, que es prepara per acollir la cita més important de la temporada. Serà el 2022 EurILCA Masters European Championships, que tindrà lloc entre els dies 7 i 13 d’octubre. La competició compta amb 263 navegants inscrits!