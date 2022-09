Malgrat que el pronòstic meteorològic no era gaire bo, aquest diumenge 25 de setembre al matí, el temps ha respectat finalment la celebració de la primera edició de l'ONCOTRIATLÓ a Llançà, un nou repte esportiu de la Fundació Oncolliga Girona que ha aconseguit recaptar més de 10.000 euros per ajudar els malalts de càncer i els seus familiars. La xifra és la suma dels donatius que han fet els equips participants (6.367 euros) i dels diners que l'Associació de Comerciants de Llançà ha pogut recollir amb les guardioles distribuïdes per diferents locals associats durant els darrers mesos.

L'ONCOTRIATLÓ és un repte esportiu i solidari per equips de l’estil de l’Oncotrail, l’Oncobike o l’Oncoswim, però que en aquest cas inclou tres modalitats esportives (10 km de córrer, 5 km en caiac i 2,5 km de natació en aigües obertes). En ser una prova per equips, els participants poden fer relleus, si bé sempre hi ha d'haver dos membres en marxa. L'activitat ha tingut el seu epicentre a la platja del Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats de la prova. Els primers a sortir, a les 9h del matí, han estat els corredors, que han resseguit el litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i de tornada han pujat i baixat El Castellar, un antic illot annexat al Port, abans de passar per l'arc d'arribada. Els participants han anat fent el relleu als seus companys que feien la prova de caiac, que anaven de nou fins a Cap Ras i tornaven, aquest cop dins del mar. I per últim, ha tingut lloc la prova de natació, en la qual els participants anaven fins a la platja de Grifeu i tornaven. Tots els equips han aconseguit acabar el repte en menys de 3 hores. Un total de set equips estaven inscrits per participar en aquesta primera edició, dels quals només sis han pres finalment la sortida. L'organització valora molt positivament com s'ha desenvolupat aquest nou repte esportiu i espera que en la pròxima edició, prevista per al mes de maig de l'any vinent, siguin molts més els equips que s'animin a participar-hi. L'organització de l'Oncotriatló va a càrrec de la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de la seva delegació local a Llançà i la col·laboració de Tintoreres Swimming Club, Escoleta Trail Running i SK Kayak. Cap de setmana de molta activitat L'Oncotriatló no ha estat l'única activitat que l'Oncolliga ha organitzat aquest cap de setmana. Dissabte va tenir lloc la segona edició de l'ONCOCAIAC, una travessa amb caiac de 7,5 km que se celebra a Llafranc. Un total de 35 caiacs van prendre la sortida i van vorejar la costa fins a arribar al Cap de Planes, van voltar les Illes Formigues i van tornar cap a Llafranc.