Jack Miller s'ha endut el Gran Premi del Japó amb total superioritat, aconseguint un coixí de fins a cinc segons sobre els seus rivals. L'australià començava setè i no havia tingut massa bona sortida. El seu company de la Ducati satèl·lit, Jorge Martín, en canvi, sí que ha sabut aprofitar l'arrencada del gran premi, i tant ell com Binder han trigat pocs revolts a avançar el Poleman. Però al cap de dues voltes, Miller ja lluitava per la victòria, i, després d'avançar a Martín, les dues Ducati han començat a posar terra pel mig. Així i tot Miller ha estat, de lluny, molt més consistent que l'espanyol, i no ha estat fins a l'equador de la cursa que s'ha mantingut com el pilot més ràpid en pista, per sota de l'1.46. Fins i tot ha arribat a batre el rècord de la pista amb un temps d'1.45.1. Trencava així, una fita de fa vuit anys, amb pneumàtics Bridgerstone, i que fins avui atresorava Jorge Lorenzo.

Mentre l'australià encadenava voltes ràpides, les dues KTM recuperaven terreny a Martín, Márquez mantenia el ritme, i Viñales semblava desempallegar-se dels perseguidors. No ha estat fins passat l'equador de la cursa, que Luca Marini, que venia des de la posició número 10, l'ha aconseguit avançar, i el de Roses ha baixat una mica el ritme. El petit dels Rossi, per la seva banda, ha arribat a la sisena posició, a l'altura de Márquez i Oliveira, i fins i tot ha provat un avançament sobre el portuguès, que no ha tingut èxit, a diferència del de Cervera, que si que havia aconseguit consolidar la quarta posició. Binder, ha acabat en segona posició després que Martín començava a perdre el ritme en les darreres voltes. Semblava que Quartararo volia provar d'avançar a Viñales, que començava a patir en les frenades cap a l'últim quart de cursa, però el pilot d'Aprilia ha mantingut el ritme, i el francès no li ha pogut seguir el ritme. El líder del mundial, ha acabat P8, per davant de Bastianini. La Bestia semblava que es quedava enrere en l'inici de cursa, després d'un mal cap de setmana ple de caigudes, però ha arribat a les portes del Top 10 per darrere del qui serà el seu company d'equip l'any vinent, Francesco Bagnaia. Bastianini semblava tenir més ritme durant la primera meitat de la cursa i ja havia ensenyat la moto al seu contrincant més d'un cop, fins que ha aconseguit avançar-lo a la volta 9. El box de Ducati s'enfadava per l'acció, tot i que ja havien declarat que no hi hauria ordres d'equip entre els pilots. Però els ànims s'han calmat quan, a falta de tres voltes, "Pecco" ha fet un avançament magistral sobre la Ducati satèl·lit en un lloc molt poc convencional, uns revolts abans d'entrar a la recta principal. Però la Ducati oficial ha acabat a terra en l'última volta, quan l'italià s'ha precipitat en un avançament sobre Quartararo. Amb aquesta acció, el vigent campió aconsegueix mantenir una mica més de marge en la lluita pel mundial, i Bastianini s'apropa una mica més a aquesta disputa. Les altres dues caigudes de la cursa les han protagonitzat el pilot provador d'Honda, Nagashima, i Darryn Binder, que, tot i haver-se pogut reincorporar a la pista, finalment s'ha vist obligat a retirar la moto. Rins també ha hagut d'abandonar la cursa, però amb la Suzuki força més ben parada que la del seu company d'equip. El substitut de Joan Mir, s'ha vist obligat a abandonar la pista quan la seva moto s'ha incendiat. Tsuda, però, no ha baixat de la moto fins a apartar-se del traçat i arribar a prop dels comissaris, que han apagat les flames amb els extintors. De nou en l'acció a la pista, Bezzechi tancava el Top 10 després d'una lluita amb Zarco i Pol Espargaró, que ha estat viva durant tota la cursa. Zarco havia reculat moltes posicions a la sortida, i anava al davant d'aquest trio, però un error l'ha col·locat pel darrere. El català havia aguantat bé la pressió del de l'acadèmia de Valentino Rossi, però l'italià l'ha acabat avançant, i posteriorment, també el francès li ha guanyat la posició. Tancant els punts, Àlex Márquez, Morbidelli i Crutchlow, i just al darrere, l'altre contendent pel títol, Aleix Espargaró, que no ha aconseguit arribar als punts, després d'haver entrat a canviar de moto just abans de la sortida. A la Warm Up Lap, ja negava amb el cap, i finalment ha sortit del pit lane amb la segona moto, amb molta feina al davant. Més enrere, Di Giannantonio, Raúl Fernández i Gardner, que han acabat per davant del pilot local. Nakagami, operat de la mà dreta el dilluns, s'ha mantingut en pista durant tota la cursa. Quan ha baixat de la moto, fins i tot ha necessitat l'ajuda dels seus mecànics per treure's el guant de la mà dreta. Però tot i el dolor, el japonès ha complert amb la seva afició.