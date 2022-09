Mort aquest dijous al vespre amb 81 anys, Isidre Sala (Vilamalla, 1940-2022) continua sent l'únic futbolista gironí que ha participats en uns Jocs Olímpics, els de Mèxic de l'any 1968 i el jugador que més cops ha vestit la samarreta del Girona. Van ser 432 partits oficials, del 1963 al 1976 tant a Vista Alegre com a Montilivi i sempre a Tercera Divisió. El central empordanès, un dels grans capitans de la historia del Girona, va arribar a Vista Alegre després de jugar un any al juvenil del Figueres, un altre, com a a cedit al Banyoles, i dos més al primer equip del Figueres. I un cop a Girona, tot i tenir ofertes d'equips de superior categoría, no es tornaria a moure més. Ni del Girona, ni de Vilamalla on va continuar vivint compaginant el negoci familiar amb el futbol.

"Vivia a casa, aquí al poble. Estava molt bé aquí amb la família. M'aixecava al matí per ajudar casa, munyia les vaques i després ja marxava cap a Girona a entrenar-me. Molts dies em quedava a la tardes a la ciutat, on hi havia molt ambient de Tothom em saludava", explicava Sala en una entrevista publicada al Diari de Girona el novembre de l'any 2008-