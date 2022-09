A principis de juny, l’àrbitre de bàsquet Yasmina Alcaraz explicava que s’estava preparant per a un estiu molt mogut. Ha treballat de valent perquè ella és així, perfeccionista i amb unes ganes eternes de millorar. Ara ja estem a finals de setembre i l’estiu ja s’acosta al final. Yasmina Alcaraz reconeix, que «ha sigut un estiu molt llarg... He fet competicions europees, mundials, de 3x3...» Són tres maneres de treballar molt diferents, totes molt vàlides evidentment, el millor és que tot ha sigut molt enriquidor. La valoració que en faig ara mateix és molt positiva, l’aprenentatge ha estat enorme, he tingut partits de tota mena, de molt bons i de no tan bons... D’aquests són del que més n’he après i els que més em faran progressar. Al Mundial a Màlaga va arbitrar gairebé cada dia, també a l’europeu i no va fer de reserva en gaires ocasions. «Això em satisfà molt perquè a les lligues on arbitro no hi ha la mateixa visibilitat, poder-ho fer en campionats internacionals és tota una oportunitat per mi i no la volia deixar passar, he quedat molt contenta de l’experiència» ens explica Yasmina Alcaraz.

Evolució i aprenentatge Ella defineix que aquestes experiències viscudes durant l’estiu l’han ajudat molt a millorar com a col·legiada i n’està molt agraïda. «Soc la mateixa Yas de sempre, però ara sé que he millorat com a àrbitre, estic molt més segura de mi mateixa i em sento més valenta» ens afirmava des d’Austràlia aquest mateix dilluns al matí. Un exemple a seguir Els darrers anys a Catalunya s’ha fet una gran feina per a la formació, tant en l’àmbit d’àrbitres, com d’entrenadors i jugadors. «Des de la Federació Catalana de Bàsquet s’està treballant molt bé... I concretament a Girona considero que hem fet una gran feina tots plegats. Així i tot, hem de lamentar que a causa de la pandèmia hem tingut una davallada important d’àrbitres federats. Des d’aquí animo a tots els joves que estiguin interessats a fer d’àrbitre a què es formin per poder continuar creixent dins el bàsquet» afirma Alcaraz. Ella, que té pocs dubtes, ho té molt clar, el més rellevant és la base, l’esport formatiu, els més petits i les més petites són les que ens fan evolucionar a tots els amants d’aquest esport que tant estimen i que ens ha fet créixer.