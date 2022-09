Les primeres regates del campionat del món de catamarans Hobie 16 Worlds Costa Brava, que es fa fins al 29 de setembre davant del càmping la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, s’han celebrat amb vents del nord i nord-est predominants el mes de setembre a la badia de Roses.

Després de set proves disputades de la categoria màsters (on almenys un dels dos tripulants ha de tenir entre 45 i 65 anys), els regatistes australians són els que millor s’han adaptat a les condicions i el vent del camp de regates de bastó (barlovent-sotavent), abalisat davant de la platja del Cortal de la Devesa.

Sis dels deu primers classificats del total de 37 tripulacions màsters, són australianes i només dues tripulacions italianes, una sud-africana i una alemanya han aconseguit trencar el seu domini.

Els guanyadors de la categoría màsters del Hobie 16 Worlds Costa Brava són la parella formada per Cam Owen i Susan Ghent, seguits de Darren Smith i Claire Bisgood i, en tercer lloc, han quedat Stefan Griesmeyer GRIES i Caterina Degli Uberti.

Dels dos únics catamarans espanyols en aquesta categoria, la tripulació formada per Juan Antonio Llabres i el seu fill Antonio Llabares –que amb només 12 anys és el més jove del campionat– s’ha classificat en dinovena posición; mentre Pablo Luis Bernabeu i Carlos Sastre han estat trentadosens.

A partir d’aquest dilluns i fins dimecres, competiran les categories de joves (menys de 21 anys), femenina i gran màster (majors de 65 anys). En total, 78 tripulacions abans no entrin en competició els catamarans de la categoria absoluta.

El Club de Vela La Ballena Alegre, coorganitzador del campionat, destaca el bon ambient de l’esdeveniment, on es fa realitat el lema «Hobie way of life», el qual porta intrínsec gaudir de les jornades de competició, ja que és l’única classe de vela on les regates es desenvolupa amb els mateixos vaixells per a tots els participants, fabricats i personalitzats especialment per a l’ocasió, amb veles de colors llampants, garantint que els guanyadors siguin els millors regatistes.