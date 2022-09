El figuerenc Jordi Saguer ha estat nomenat nou director tècnic de la Federació Catalana de Tennis de Taula. Saguer, amb molts anys d'experiència com a responsable del Tramuntana de Figueres, es posa al capdavant de la part esportiva de la FCTT. Un repte molt il·lusionat per al gironí, que porta tota la vida vinculat, primer com a jugador i després com entrenador, en el tennis de taula. La FCTT vol agrair el treball, la dedicació i la bona feina feta en els últims anys per la Direcció tècnica dirigida per Aitor Puig i formada pel propi Puig juntament amb Miquel Arnau, Josep Lluís Andrade, Jordi Gavín i Dani Torres.