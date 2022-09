Dissabte passat es va disputar a Roses la setena prova de la lliga social del club de pesca La Perola. La platja de Santa Margarida va acollir 23 participants del club rosinc. A les vuit del vespre va començar una prova que es va allargar fins a la una de la matinada amb un vent de tramuntana durant la jornada que no va dificultar gens la competició. La temperatura exterior era fresca, però l’aigua encara manté l’escalfor estival.

Les captures no van ser gaire fructíferes i molt de peix petit va ser tornat a l’aigua per part dels participants. Un fet habitual en aquest tipus de prova que mantenen un bon respecte a la sostenibilitat.

El caldenc Sergi Giménez es va proclamar vencedor en acabar la jornada en portar a la bàscula 1.368 grams de captures, la qual cosa li ha permès pujar en la classificació a la primera posició empatant amb Carlos Castro a falta de disputar l’última prova, el pròxim diumenge 2 d’octubre, a la Gola del Ter (Torroella de Montgrí).

L’emporità Héctor Escalante va pujar al podi en segona posició amb 1.078 grams i el gironí Miguel Haro el va tancar amb un registre de 1.071 grams. Va ser un podi molt disputat amb cinc pescadors amb un pes de captures d’entre 1 kg i 1,1 kg a bàscula. La peça gran de la jornada va ser pescada per Bertu Fernández, una orada de 508 grams. Hi va haver medalles i pernils per als protagonistes del podi, trofeu a la peça gran i l’habitual sorteig que fa el club en acabar entre tots els assistents (dues espatlles de pernil en aquesta ocasió). La sort va ser per Jesús Moratalla (Vic) i Moisès Milla (Banyoles).

L’última prova s’espera divertida a la Gola del Ter el dia 2 d’octubre (prova en modalitat pesca solta) i en la qual es decidirà el campió de lliga 2022.