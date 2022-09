Els camins entre vinyes i olivars de Capmany han estat l’escenari, aquest cap de setmana, de la quarta Cursa del Porró, organitzada per l’ADF i l’Ajuntament del poble amb la complicitat del centre Excursionista Jonquerenc. Un centenar d’atletes de totes les edats van córrer a les dues proves de 14 i 5 quilòmetres. La cursa llarga va tenir com a guanyadors a Hugo Triguero, Àlex Solà i Carles Sàenz en homes i Maria Àngels Carreras, Marta Torras i Cynthia Dannteck en dones. El podi de la cursa curta va ser per a Jordi Coll, Josu Lara i Artur Estramer en categoria masculina, i Laia Miret, Sònia Westermann i Bruna Comas en la femenina.

Tots plegats van compartir una arrossada a la plaça Major un cop acabada la prova.