La primera edició de l'Oncotriatló, que s'havia de celebrar el 28 de maig passat a Llançà i que es va haver de suspendre a última hora a causa de les previsions de fort onatge, s'ha reprogramat per aquest 25 de setembre. L'organització espera poder comptar amb tots els equips que s'havien inscrit per participar en la primera convocatòria, una desena, i fins i tot créixer en nombre de participants en aquests gairebé tres mesos que falten per a la cita esportiva i solidària.

La primera Oncotriatló de Llançà s'ajorna per la previsió meteorològica L'Oncotriatló és una prova solidària per equips que combina tres modalitats esportives (córrer, caiac i natació) i que té com a objectiu recaptar fons per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. L'esdeveniment està organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona a Llançà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat, l'Escoleta Trail Running, Tintoreres Swimming Club i SK Kayak. Per participar en el repte cal formar un equip de mínim dos i màxim sis persones i fer un donatiu d'entre 250 i 500 euros a benefici d'Oncolliga. Fins al moment, un total d'onze equips han respost a la crida per participar en aquesta primera edició i s'han recaptat 6.257€. La Mar d'Amunt, un escenari únic L'esdeveniment tindrà el seu epicentre al Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats de la prova. A la cursa a peu (10 km), els corredors resseguiran el litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i finalitzaran el recorregut amb una pujada i baixada a El Castellar, un antic illot annexat al Port amb unes vistes meravelloses de la costa nord de la Mar d'Amunt i del Cap de Creus. Amb la modalitat de caiac (5 km), els participants aniran de nou fins a Cap Ras, aquest cop resseguint la costa des del mar. I per últim, a la modalitat de natació, aniran fins a la platja de Grifeu i tornaran (aprox. 2,5 km).