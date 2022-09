El Peralada continua amb pas ferm en aquest inici de lliga a 3a RFEF. L’equip de Miquel Àngel Muñoz va aconseguir el segon triomf del curs en imposar-se 0 a 2 al camp del Badalona amb dues dianes a l’inici de cada part obra de Pijuan i Sergi Solans. Els xampanyers han sumat els sis punts possibles i són colíders del campionat.

L’equip empordanès es va avançar ben d’hora gràcies a un gol de Pijuan al minut sis de partit. «Piju» no va desaprofitar una excel·lent centrada de la mort de Moha i va batre Froi Leal. El davanter garrotxí va ser el jugador més insistent en buscar el segon gol a la primera part, però no va estar prou encertat per ampliar l’avantatge en el marcador. Els verd-i-blancs es trobaven còmodes amb pilota i no van patir en excés a darrere. Aroca va aturar sense problemes la primera aproximació dels locals mitjançant Zaid.

No va ser fins a la segona part que el Peralada va marcar el segon del partit. Tot just s’havien jugat dos minuts de la segona part, quan Solans va rematar creuat al fons de la xarxa una centrada de Varese. Els visitants van poder sentenciar amb el tercer, però Leal va endevinar les intencions a «Piju», deixant en estèril la bona combinació del punta i Nierga abans del remat.

El Badalona, amb molts jugadors joves en formació, ja que és l’equip vinculat del Badalona Futur, va intentar retallar distàncies, però a punt va estar de rebre el tercer a les acaballes del de l’enfrontament amb un xut d’Espuña.