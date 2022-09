Cap de setmana rodó per a Ducati, que, a més de signar el campionat de constructors, ha acabat la cursa amb set motos dins del Top 10 al Gran Premi d'Aragó.

A més, el seu pilot capdavanter, Francesco Bagnaia, es posiciona només a 10 punts del líder del mundial.

Una altra novetat era la participació de Marc Márquez en el gran premi, que ja després dels tests a Itàlia, va anunciar que participaria tant en els entrenaments com en la cursa d'Aragó. Un retorn, per, que no ha estat com esperava, ja que ha hagut de retirar la moto, que ha quedat tocada després d'un incident a la sortida amb el vigent Campió del Món.

Quartararo ja sabia que durant tot el Gran Premi la fàbrica italiana sortiria molt beneficiada d'Aragó, i així és com encaraven la cursa, amb Bagnaia, Miller, Bastianini i Zarco per davant del vigent camió. També Aleix Espargaró havia aconseguit escolar-se entre els 5 primers.

Però la classificació no dona punts pel mundial, així que el francès encarava la sortida mantenint la posició, i a la persecució de Binder, que aconseguia escolar-se en el Top 5. També Marc Márquez lluitava per aquesta posició, però en sortir de la corba tres, un ensurt i una correcció han fet que Quartararo, que hi anava ben enganxat al darrere, topes amb l'Honda, i el fes caure.

Els missatges a les pissares de Ducati apareixien de seguida per Bagnaia: El líder del campionat estava fora de la cursa. Però no només el líder ha caigut, i, de nou, Márquez s'ha vist involucrat en l'acció. La moto del pilot de Cervera, havia quedat tocada del primer contacte amb el francés, i a la corba 5, segons ha explicat el mateix Márquez, s'ha blocat la roda del darrere, impedint-li prendre el revolt. Això ha provocat que Nakagami, que arribava tot darrere, tampoc pogués esquivar-lo, i acabés a terra. La moto del ‘Tro de Cervera’, ja estava completament tocada, i s'ha vist obligat a retirar-se del gran premi.

A la batalla al capdavant, s'hi han quedat Bagnaia, Bastianini i Binder, que ha aconseguit avançar a Miller. Aleix Espargaró, però, ho ha aprofitat també per avançar l'australià, i més endavant, passar al davant del sud-africà. Mentrestant, en la batalla pel lideratge, 'La Bestia' ha provat un primer atac sobre Bagnaia que l'ha fet sortir descol·locat en el següent revolt, i el pilot de Ducati Lenovo no ho ha perdonat. El de Gresini, però, ha anat recuperant el temps perdut, per consolidar un avançament a la penúltima volta, i ha aconseguit mantenir-se davant del seu compatriota pels pèls, en un pas per la meta força ajustat.

Pel que fa a la lluita pel Top 10, Marini ja feia voltes que guanyava posicions des de la catorzena posició, fins que ha arribat al grup de Martin, Zarco i Rins. El petit dels Rossi ha aconseguit avançar al pilot de Suzuki, i més endavant al francès, però finalment no ha aconseguit quedar per davant de Martín, que ha assegurat la sisena posició. L'altre pilot del Mooney VR46 Racing Team ha tancat la desena posició, seguit d'Oliveira, Àlex Márquez i Viñales, que s'ha vist molt perjudicat a la sortida, i ha arribat a caure fins a la dinovena posició. El pilot de roses, però, ha pogut remuntar fins a la tretzena posició, per fer entrar la seva Aprilia als punts. Crutchlow, en el seu primer Gran Premi, al lloc de Dovizioso, que va signar la seva última cursa a San Marino, ha acabat catorze, seguit de Pol Espargaró, Gardner, Morbidelli i Darryn Binder. Tancaven la classificació Di Giannantonio i Raúl Fernández a la dinovena i vintena posicions.

El mundial

Després d'aquest cap de setmana, s'intensifica la lluita del mundial, amb el líder tocat, amb només 10 punts d'avantatge sobre Bagnaia. Aleix Espargaró, per la seva banda, encara no es desenganxa de la lluita pel títol i es manté a 17 punts de Quartararo, i amb 31 punts per davant de Bastianini. Viñales es troba en la desena posició, empatat en punts amb Martín, i Marc Márquez, tot i la retirada, continua liderant la classificació de les Honda. Amb aquesta lluita, el mundial de MotoGP inicia la 'Gira Asiàtica' el cap de setmana que ve, del 23 al 25 de Setembre al circuit de Motegui, al Japó.