Narcís Pèlach, Chicho, s’asseurà a la banqueta del Huddersfield demà en el partit contra el Cardiff. No ho farà pas amb tasques de tècnic assistent com fins ara, sinó que ho farà com a primer entrenador, juntament amb Paul Harsley, després de la destitució de Danny Schofield. El fins ara entrenador ha estat víctima dels mals resultats en aquest principi de temporada que han situat l’equip penúltim en zona de descens amb una victòria, un empat i sis derrotes, en vuit jornades.

El comunicat emès pel Huddersfield anunciava que Chicho i Harsley «es faran càrrec temporalment i lideraran l’equip al partit de lliga de dissabte a casa contra el Cardiff City». A l’espera, doncs, de si el club troba un entrenador més experimentat, de moment Chicho dirigirà l’equip dissabte, cosa que no va poder fer en la seva etapa al Girona al 2019. Aleshores, arran de la destitució de Juan Carlos Unzué, el club va apostar per Juan Carlos Moreno com a tècnic pont, per dirigir l’equip contra l’Alcorcón abans de l’arribada de Pep Lluís Martí. Abans de la seva etapa al Girona, Chicho va entrenar al juvenil i al primer equip del Figueres a Tercera Divisió, club on també va ser jugador, i al primer equip del Peralada a Segona B. Chicho va arribar al Huddersfield al 2020 a través de Carlos Corberán. El valencià se’n va anar al juliol a l’Olympiakòs, però el gironí es va quedar al cos tècnic i demà pot tenir una gran oportunitat.