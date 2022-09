Tot és a punt per a la quarta edició del festival de Senderisme de l’Alt Empordà l’Alt Empordà Sea Walking, que es durà a terme entre els dies 23 i 25 de setembre. Aquesta iniciativa, que aglutina esport, cultura i paisatge, inclou vuit excursions i té com a objectiu promoure el senderisme com una activitat d’oci saludable i sostenible. A més, ofereix un programa de rutes guiades a peu, per diferents indrets del territori i per a tots els públics.

Com a novetat d’aquesta edició hi ha el Passaport dels festivals. Una iniciativa que té per finalitat afavorir l’assistència a més d’un festival i, per tant, conèixer altres comarques dels Pirineus i les activitats que s’hi poden fer. Les persones que demostrin que han participat en més d’un festival entraran en el sorteig d’un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics. Tot plegat s’emmarca en els Festivals de Senderisme dels Pirineus, un conjunt de 12 festivals que es porten a terme als Pirineus de maig a octubre. Aquesta proposta s’articula entorn de la xarxa de camins d’Itinerànnia i en paisatges suggerents altempordanesos, a través del guiatge professional per part de persones expertes en senderisme i bones coneixedores dels medis naturals i culturals de la comarca. Algunes de les activitats també van acompanyades d’una proposta de tast de producte de quilòmetre zero. Propostes municipals Les excursions del programa han estat proposades pels ajuntaments de Castelló d’Empúries, el Port de la Selva, l’Escala, la Jonquera, Llançà, Sant Pere Pescador, Sant Miquel de Fluvià i Vilanant. Els guiatges els duran a terme les empreses Empordà Lovers, Gisfera, Terramar Natura i Cultura i el Refugi. Els festivals de senderisme dels Pirineus són coordinats per l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i amb el suport de la marca turística Pirineus, el Patronat de Turisme Ara Lleida i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Els preus són inferiors als habituals i són una oportunitat excel·lent per descobrir una cara més real, autèntica i desconeguda de diferents racons de tot el Pirineu. Com en les edicions anteriors, aquesta programació ha estat el resultat de la col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ajuntaments, la Xarxa de Camins Itinerànnia i l’Associació Empordà Turisme, amb el suport de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Inici aquest divendres El festival s’iniciarà el divendres 23 de setembre a la tarda amb la ruta Camins de Sant Miquel, la qual planteja un recorregut d’una dificultat fàcil, de 12 quilòmetres i una durada aproximada de tres hores, on els guies descobriran els encants del monestir de Sant Miquel de Fluvià, el priorat de Sant Tomàs i altres esglésies romàniques del Baix Fluvià, els boscos d’alzines i el riu Fluvià. Segona jornada La segona jornada (dissabte 24) presenta quatre activitats: Senderisme del Port de Llançà fins a cap Ras. És un itinerari natural pel camí de ronda, es ressegueix tot el litoral gaudint del mar i les platges. Durant el camí es visita el búnquer de l’Argilera i continua fins a cap Ras i amb retorn pel mateix camí. Es realitzarà un tast de vi. Contrast de Paisatges, a l’Escala, presenta una ruta de 16 quilòmetres i dificultat moderada, sortida amb barca i retorn a peu dels participants al punt d’inici. El recorregut transcorre per diversos elements del patrimoni natural i cultural. En acabat, els assistents podran degustar els productes estrella de l’Escala. El passeig pels búnquers de la Jonquera, permet visitar l’interior de les fortificacions militars i recorre una part dels camins de l’exili, una ruta fàcil per tots els públics i amb degustació de productes locals. Els camins de Pedra Seca portarà a descobrir la pedra seca que conformava el paisatge de la Garriga d’Empordà, amb feixes, murs, barraques que habitaven els que feinejaven la Garriga. Part del recorregut serà contemplant la posta de sol sobre la plana empordanesa. La sortida és de vuit quilòmetres i una durada aproximada de tres hores. Diumenge, cloenda La jornada de diumenge clourà el festival i presenta tres activitats: Fem camí als Aiguamolls proposa una ruta fàcil que acompanyarà des de Sant Pere Pescador fins al Mas Matà tot resseguint el marge esquerre del riu Fluvià. La ruta acabarà amb la tornada amb trenet a l’oficina de turisme de Sant Pere Pescador on es farà un petit tastet de productes elaborats amb poma. Coneixem el Puig Gros del Port de la Selva, amb inici al Mas Puignau, des d’on se segueix la pista forestal que porta al Puig Gros i que permet endinsar-se a una de les zones més desconegudes del Parc Natural de Cap de Creus per conèixer els seus valors naturals i paisatgístics. Al llarg del trajecte hi ha barraques de pedra seca, feixes i altres elements històrics. Amb l’ajuda de prismàtics es pot observar la fauna vinculada a la zona de penya-segats litorals. La darrera de les activitats, anomenada Caminada pel Rec Comtal, va de Castelló d’Empúries fins a Vilanova de la Muga, resseguint el Rec Comtal que donava aigua als molins de Castelló. Aquest rec era governat pel comte, amb aturada a Vilanova de la Muga per veure les pintures del segle XII de la seva església. Les rutes tenen preus diferents en funció de l’activitat. A www.empordaseawalking.cat trobareu el detall de totes les excursions i per fer la compra de les entrades que són online. Les places són limitades.