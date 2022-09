Des del departament d’esports de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es valora molt positivament l’augment de participació en l’oferta esportiva d’estiu, any rere any, i agraeix la predisposició a les persones que hi col·laboren a fer-ho possible.

Enguany hi han participat un total de 4.000 persones a les diferents activitats del programa d’esports a la platja. La novetat d'aquest estiu ha sigut que les activitats no només han tingut lloc a la platja d’Empuriabrava, sinó que també s’hi ha sumat la zona esportiva “El Cau”. L’oferta d’aquestes activitats té com a objectiu dinamitzar tant l’activitat física, com el turisme. D’aquesta manera, es promociona la pràctica esportiva entre la població local, i alhora es promociona el turisme actiu. L’oferta esportiva, proposada des del departament d’esports, ha comptat amb classes de zumba i ioga, a la platja, i aquagym i ioga a la zona esportiva “El Cau”, com a activitats matinals. Pel que fa a les tardes han tingut lloc els torneigs de vòlei 3×3, handbol i futbol platja. Un any més, les activitats que han tingut més èxit han estat el zumba, el vòlei 3×3 i el ioga a la platja. També destaca la participació en les activitats de la zona esportiva “El Cau” amb una molt bona rebuda en el primer estiu de posada en marxa. Tant és així, que aquestes s’han mantingut fins aquesta setmana a petició dels i les usuràries.