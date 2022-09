La cinquena edició del Torneig u13 de Vilafant ha omplert el pavelló Joel González de famílies apassionades del bàsquet. Divendres a la tarda començaven els partits a Vilafant. En aquesta edició, hi han participat fins a vint-i-quatre equips, dotze de masculins i dotze de femenins.

El FC Barcelona alçava el trofeu de campions en vèncer a la final al Next Hoops, un combinat de jugadors de diferents nacionalitats. El València Bàsquet –amb un gran nivell i un esperit competitiu envejable, tant en masculí com en femení– va quedar en tercera posició, seguits pels nois del Joventut de Badalona amb dos empordanesos a la seva plantilla, Guillem Rabert i Xavi Falla. En cinquena posició va quedar el Bàsquet Manresa, seguits del Bàsquet Almeda, l’UE Mataró, el Sabadell BQ Vallès, el Sant Nicolau, el Hakro Merlins Crailsheim –equip alemany amb una població de 30.000 habitants– que oferir un gran nivell de bàsquet i joc col·lectiu. En onzena posició en CB Boet Mataró Maresme i el Bàsquet Vilafant, els amfitrions.

En femení, el nivell també va ser molt alt i tots els equips que van competir al Torneig u13 van demostrar un gran nivell de bàsquet. A la final s’enfrontaven el València Basket i el FSA Femení Sant Adrià. Els dos equips van demostrant que juguen un bàsquet molt vertical i que totes les jugadores aporten el seu gra de sorra a l’equip. Finalment, la victòria va ser per les liles.

L’organització està satisfeta

Tenir l’experiència d’haver jugat molts torneigs i d’haver vist bàsquet a molts llocs diferents serveix per enriquir-se com a club. A la junta del Bàsquet Vilafant en són conscients. I al club taronja tothom treballa per millorar, el lema dels empordanesos és clar: «Al Bàsquet Vilafant no hi ha equips, tots som un equip».

Aquesta cinquena edició ha estat organitzada pel president de l’entitat Jordi Mallorquí, i els jugadors del sènior masculí, Martí Descamps i Kiri Casteys. «Creiem que l’ambient és molt bo i el torneig serveix per fer força pinya abans de començar la temporada. Molts equips han aprofitat per fer cohesió de grup anant a fer jocs a la platja o a la casa de colònies de les Orenetes. Dins el torneig els equips també es relacionen força entre ells i es poden veure com s’animen els uns als altres» declara un dels encarregats de liderar aquest esdeveniment esportiu de gran escala, Martí Descamps.

Bon ambient al pavelló

Just abans de començar a disputar-se les finals, des del club es va organitzar un concurs de triples com és habitual en cada edició. Els equips, formats per grups de cinc jugadores, disposaven d’un minut per llançar a cistella, els que en feien més passaven a la final. Els quatre equips que es van classificar per les finals van ser, en masculí la UE Mataró, el FC Barcelona, el Hakro Merlins i el Bàsquet Almeda. I en femení, el SESE, el Bàsquet Vilafant, el València Basket i el Femení Sant Adrià. Durant les finals es va viure molt bon ambient de bàsquet i els equips s’ho van passar molt bé. El públic els va premiar amb llargues ovacions.

Continuar creixent

Martí Descamps fa una valoració molt bona del grup d’equips que s’ha reunit en aquesta ocasió. «Aquest any el nivell del cartell ha sigut un dels millors i amb el punt afegit que hi havia un equip estranger i un altre equip que era un combinat de jugadors de diferents països» declara en Martí. «Aquesta setmana ens hem de reunir per fer una valoració del torneig i veure quines coses no han acabat de funcionar i mirar de millorar-les per l’any que ve» explica.

Plantilles locals

Els equips de la casa que han competit en aquesta cinquena edició han sigut els infantils masculí i femení. En femení han jugat Mar Vilarrasa, Núria Tejeda, Lia Naranjo, Neus Crumols, Cèlia Valls, Èlia Marí, Carla Bech, Candela Jiménez, Anna Alfranca, Clara Reñón, Ona Cebrià.

Amb els nois, s’han vestit de curt per gaudir del bàsquet Marc Losada, Aniol Soler, Javi Felipe, Joao Miquel Costa, Àlex Montero, Roger Pericay, Arnau Escarrà, Oriol Santacana, Martí Pascal, Roc Domínguez, Pedro Sanz, Genís Casellas i Jan Roca.