«La novena Figueres Cup rítmica ha estat la millor edició que s’ha fet fins ara». Qui així s’expressa és Gemma Torrent, directora del Club de Gimnàstica Rítmica Figueres. I és que la competició, celebrada el cap de setmana passat, ha estat un èxit: ha reunit a gimnastes d’arreu del territori català, espanyol i també internacional a la ciutat de Figueres en una exhibició de gimnàstica rítmica d’alt nivell.

Certament, la posada en escena ha estat impressionant. «S’ha comptat amb representants de països increïbles. Tothom ha portat un nivell molt alt», apunta Gemma Torrent. «Han portat exercicis molt difícils, cosa que va destacar el jurat», afegeix. Alhora, cal destacar que el nivell de la novena Cup rítmica figuerenca «ha estat brutal». De fet, s’ha comptat amb gimnastes internacionals i de renom de països com Rússia, Lituània i Israel, entre altres. «Tothom ha portat un nivell molt alt», diu Torrent. Val a dir que a la competició s’ha comptat també amb la presència d’exgimnastes.

Paral·lelament, ara, quan s’ha acabat la novena edició de la Cup rítmica de Figueres, ja es pensa en la pròxima edició: «Volem millorar, però l’objectiu s’ha aconseguit: que tothom gaudís», afirma Gemma Torrent.

Això no obstant, a tot plegat s’afegeix un hàndicap. «Si penso racionalment, la següent edició no es farà», admet Torrent. I és que la directora del Club figuerenc destaca que la falta d’ajuda institucional és escassa. «O és més gran de la que és ara, o no es podrà celebrar la desena edició», subratlla. «És una inversió molt gran. No sé si tindrem prou fons per assumir el cost», afegeix.

Tot i això, des del club es dona gràcies a la Diputació de Girona «per la subvenció i suport que ens dona», també a la Generalitat, «que ara ha mostrat interès per la competició», i a l’Ajuntament de Figueres per la cessió de les instal·lacions. Tanmateix, Gemma Torrent creu que la Cup rítmica «està agafant unes característiques i rellevància, i cal qualitat i un suport més important al darrere».