Roses es convertirà, del 23 al 25 de setembre, en la seu de la primera edició del Challenge europeu de marxa aquàtica, una competició que reunirà els millors esportistes europeus d’aquesta disciplina. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) organitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses, aquesta competició en la qual participaran les seleccions nacionals de França, Itàlia, Catalunya i Baviera.

Aquesta serà una bona oportunitat per veure els màxims exponents d’aquest esport, que va néixer a França l’any 2005. Durant les tres jornades, entre el 23 i el 25 de setembre, la platja del Rastell de Roses acollirà les proves de 200 metres binomi masculí i femení, 50 metres individual amb rem masculí i femení, 800 metres binomi mixta i la prova de relleus 4x50 metres mixtes.

L'alcalde de Roses, Joan Plana, destaca, en primer lloc, que “es tracta d’una primera edició d’un campionat europeu que permet situat la marca Roses a nivell europeu en l’àmbit turístic i esportiu”, també que aquesta celebració “escenifica el reconeixement pràctic d’un nou esport plenament sostenible que ja està reconegut a diversos països europeus” i finalment que es tracta “d’una competició en la qual participarà la selecció del nostre país, un element especialment significatiu atípic, ja que en moltes disciplines els colors catalans no estan representats”.

El president de la FEEC, Jordi Merino, afirmat que "és un dia important per a la federació i per a l'esport català. Avui presentem una nova selecció i ja en sumem cinc dins de la FEEC". Merino també ha explicat que el fet que per primer cop es faci un campionat europeu i aquest es faci a Catalunya és un reconeixement important per la feina ben feta des de la FEEC i les seves entitats. El mateix Merino ha indicat que espera que el campionat sigui un èxit i ha agraït als Cabirols de Roses, que jugaran el paper de voluntaris en l'organització d'aquest campionat.

El vicepresident i responsable de Marxa Aquàtica de la FEEC, Josep Casanovas, posa en valor el fet que la Marxa Aquàtica hagi estat reconeguda com a esport a Catalunya i ha definit com un "orgull" el fet de poder presentar la selecció catalana de Marxa Aquàtica que competirà en l'àmbit internacional aquesta temporada.

La regidora de Turisme, Montse Mindan, recorda que “coincidint amb el desè aniversari del reconeixement de la badia de Roses entre les badies més belles del món, presentem un nou producte turístic relacionat amb el benestar i que permet la desestacionalització turística”.

Per la seva banda, la regidora d’Esports, Vero Medina, agraeix a l’associació excursionista Cabirols de Roses l’ajuda per portar la modalitat de marxa aquàtica al poble i ha augurat que la competició permeti treballar individualment i en equip alhora que gaudir de la pràctica esportiva.