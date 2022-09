La passada temporada la tennista de l’Alt Empordà Ana Maye va fer un molt bon paper als campionats de Catalunya en la competició de dobles. L’èxit li va suposar classificar-se per disputar els campionats d’Espanya que es van celebrar recentment a Logronyo. Al Memorial Manuel Alonso disputat a la província de La Rioja, Ana Maye es va enfrontar a rivals de nivell, com la número dos d’Espanya de la seva categoria.

També va competir en la categoria de dobles amb la seva companya Cèlia Torrelles. Després d’un estiu amb molt tenis, la jove jugadora de Figueres continua progressant i enguany ha estat seleccionada per la Federació Catalana de Tennis per disputar el Campionat d’Espanya Infantil per Comunitats. La jugadora del Club Tennis Figueres, entrenada per Callone encara progressa pas a pas amb molt esforç.