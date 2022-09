L’inici de la temporada ja és ben a prop. El cap de setmana de 17 i 18 de setembre comencen les competicions oficials de 2a i 3a catalanes i molts clubs i camps de l’Empordà ja s’espera la data amb il·lusió. A la Jonquera fa dies que es treballa per preparar l’equip. El club centenari jugarà enguany a 2a Catalana al Subgrup 1A on coincidirà altres equips de la comarca com el Viladamat de Boran Minic, la Marca de l’Ham, L’Empuriabrava-Castelló i l’AE Roses.

La UE la Jonquera la dirigirà el jove tècnic Arnau Liesa per segon any consecutiu. «Estic molt content amb la plantilla, crec que hem fet un equip per pujar» Després d’uns anys complicats amb problemes econòmics el club ha fet un esforç clar per intentar l’ascens amb jugadors joves i peces claus de veterans amb experiència contrastada. La tràgica mort de Josep Serra va provocar un canvi a la junta directiva del club; tot i això, els jonquerencs miren endavant amb ganes de tornar a competir. «Després d’aquests temps difícils el club vol continuar endavant, el club s’ha sanejat econòmicament i tenim l’estabilitat que necessitàvem, volem mirar cap al futur, ara és el que toca» declara Liesa que es mostra ambiciós amb el projecte del club. «La prioritat era aconseguir renovar la major part de la plantilla de l’any passat per tenir continuïtat, això ho hem aconseguit. També hem incorporat jugadors que ens interessaven molt per reforçar la plantilla, estic molt content de la feina als despatxos» declara Liesa. El debut de la UE La Jonquera serà diumenge 18 davant el CE Besalú.