La temporada passada, a Castelló, es va fer un molt bon any a totes les categories. A l’Esplais CF fa anys que es treballa amb les idees clares i el nivell dels equips puja any rere any. Tant a escala formativa, amb molts ascensos de divisió a les categories petites, com amb els més grans del club, es va treballar molt per aconseguir els resultats.

Aquesta filosofia de club és la que es pretén instaurar des de fa anys, tal i com explica el president Manel Álvarez Gordillo, que la setmana passada explicava que «al camp de futbol s’hi faran millores que ens ajudaran molt al club i als nostres aficionats, com la coberta de la grada». El club té molt clar que la pràctica de l’esport és molt positiva per als joves del poble i que el seu, tot i ser un club petit no té res a envejar. «Tenir aquestes millors instal·lacions ens facilitarà les coses. El nostre camp de futbol serà més acollidor i serà molt positiu per tot el club, sobretot durant els mesos freds de l’any».

El primer equip

Pel que fa a la banqueta del primer equip, hi haurà cares noves. Els jugadors de l’Esplais competiran a Quarta Catalana i intentaran repetir els resultats de l’any passat, i si és possible, treballaran per l’ascens de categoria.

Aquest any l’equip està dirigit per Cherno Abdoulie, Abdul. El tècnic de la casa es mostra motivat amb l’equip i té bones sensacions «veig l’equip molt preparat, ja que ens agrada la barreja d’edats que hi tenim. Tenim l’explosivitat i la il·lusió dels nostres nois de la cantera que porten tota la vida aquí i senten els colors, d’altra banda tenim la calma i la veterania dels nostres capitans que després d’anys lluiten com el primer dia, i tot això es la suma ideal per aquesta categoria. La pretemporada està sent bona i Abdul creu que l’equip està treballant bé. «Els Amistosos serveixen per treballar i trobar la formula perfecte, jo no valoro ni victòries ni derrotes valoro la feina ben feta i que el treballat a els entrenaments surti al terreny de joc i de moment anem ben encaminats.