Navegar és una activitat plenament aconsellable per a qualsevol edat. Amb l’inici del curs escolar, el Club Nàutic l’Escala posa a la vostra disposició una completa llista d’activitats per aprendre a gaudir del mar de manera individual o en família.

El Club Nàutic l’Escala és una entitat esportiva sense ànim de lucre amb més de cinquanta anys d’història situada al Port de l’Escala, molt a prop del jaciment arqueològic d’Empúries i dels parcs naturals del Montgrí i les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà. És un port tranquil situat al sud del golf de Roses amb unes condicions òptimes per fruir del mar i dels esports nàutics en qualsevol època de l’any.

L’entitat disposa de 944 amarradors per a embarcacions de fins a 22 metres d’eslora i compta amb els serveis portuaris necessaris per a allotjar les persones i les seves embarcacions.

L’àrea esportiva del Club organitza esdeveniments i activitats esportives tot l’any i gestiona l’Escola de Vela del Club, reconeguda per la Federació Catalana de Vela. Des de les seves instal·lacions, l’entitat ofereix un ampli ventall de serveis portuaris i esportius perquè gaudir de l’entorn marí escalenc sigui molt fàcil.

Extraescolars i rem

Pel que fa a la possibilitat de dur a terme activitats extraescolars esportives marineres, el Club Nàutic té propostes per a nens i nenes d’entre 7 i 11 anys i joves d’entre 12 i 17. A més a més, també està especialitzada en les activitats nàutiques de rem de mar, caiac i stand up paddle, la qual cosa us pot permetre descobrir aquestes varietats esportives a l’aire lliure, molt completes i que es poden practicar tot l’any amb l’abonament mensual. És l’alternativa perfecta per remar sempre que vulgueu amb una tarifa plana.

Vela lleugera i de creuer

Tant si disposeu d’embarcació i experiència, com si voleu descobrir les sensacions de navegar a vela, el Club us ofereix un ampli ventall d’activitats, des de cursos per convertir-vos en uns experts fins a experiències guiades i, fins i tot una tarifa plana per gaudir-ne tot l’any. Sempre amb el guiatge de monitors experts que us ajudaran a aprendre els secrets bàsics de la navegació a vela.

Vela accessible

«No importa qui ets ni com ets!», explica de manera explícita l’equip del Club Nàutic escalenc. El missatge és clar i integrador: l’entitat treballa amb l’objectiu d’acostar els plaers de navegar a tothom i per integrar les persones en situació de discapacitat o risc d’exclusió social a les activitats que ofereix. Amb el CN l’Escala, el mar és de tots.