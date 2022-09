El Bot Gym es converteix, després de la pandèmia, en una associació sense ànim de lucre presidida per Mariana Alvarez i dirigida per Julieta Garralda. Centrada en la creació d’espais per a l’experimentació motriu, l’Associació Centre Acrobàtic en Moviment, Move it, ofereix l’oportunitat de desenvolupar les capacitats dels participants a través del circ, els esports urbans i la gimnàstica artística, amb la creació del primer club de gimnàstica artística de Figueres, liderat per la coordinadora de Moveit, i professora del Bot Gym, Ana Gallegos.

Compta amb un equip de professionals, entre els quals Aitor Martínez, Ingrid Marimon i Judith Carrasco, per oferir formació en elements aeris com teles, cèrcol, corda i trapezi; sessions de condicionament físic, ioga aeri i esports urbans com tricking, cal·listènia, parkour i freerun, i llit elàstic. També ofereix activitats especialitzades en adults per completar l’oferta educativa més enllà dels infants. Tot això, en un espai segur, dotat amb el millor equipament professional assegurant les millors condicions de treball possibles. Extraescolars i casals Això, i més, forma part dels projectes de l’Associació, per desenvolupar activitats extraescolars i casals, en una nova branca per al lleure educatiu, així com la creació d’un espai per a l’acompanyament terapèutic, desenvolupament, coneixement i treball personal d’adolescents, adults o nens, amb el denominat Espai Ser. També busca esdevenir un centre d’acció social, a través de sessions de circ en família de manera gratuïta un diumenge al mes, o el treball amb fundacions, com ara ONCE. Amb el punt de mira posat en la voluntat de crear esdeveniments esportius relacionats amb les activitats que ofereix l’associació, i la intenció de poder oferir una formació dels estudiants a través de cicles bàsics comuns i formatius, Moveit, més enllà de ser l’única escola d’esports urbans de Figueres, busca donar una experiència enriquidora, a través d’un mètode adaptat a les possibilitats i condicions físiques cadascun dels participants a través d’un gran ventall d’activitats d’avantguarda d’art i esport en moviment. Bot Gym Adreça: carrer Grècia, 15, Figueres

carrer Grècia, 15, Figueres Telèfon: 613 027 696

613 027 696 Instagram: @botgym