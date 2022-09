La Piscina de Roses ha preparat un ampli programa d’activitats per al curs 2022-2023 format pels cursos d’activitats aquàtiques, que inclou classes de natació per a totes les edats, nivell i necessitats, i pel Pack fitness, amb més de 60 sessions setmanals d’activitats de salut i condicionament físic. Les inscripcions als cursos de natació s’obren per a persones abonades i participants anteriors el dia 12 de setembre, mentre que el dia 15 de setembre podran inscriure’s la resta d’usuaris interessats.

Els cursos d’activitats aquàtiques programades per a aquest curs ofereix programes des de nadons fins a adults, passant per totes les etapes del procés d’aprenentatge de la natació: aprendre a nedar, domini del medi aquàtic, natació esportiva, natació federada (a través del club). A més, es continua oferint el programa d’activitat terapèutica d’esquena.

La regidora d’Esports de Roses i presidenta de la Piscina Municipal, Verònica Medina Flores, destaca de la programació que "comencem la nova temporada amb un gran ventall d'activitats perquè tothom pugui fer esports i fer salut. El nostre objectiu principal és poder arribar a tots els nivells, totes les edats i totes les necessitats a través d'una programació àmplia i diversificada".

Tots els cursos són trimestrals amb renovació automàtica per a qui no es doni de baixa, s’inicien al mes d’octubre i finalitzen al juny. Pel que fa a les inscripcions, s’han programat un període preferencial des de les 9 h del dia 12 fins a les 21 h del 13 de setembre, destinat a les persones abonades a la Piscina de Roses, als participants al darrer trimestre del curs 21-22 (abril a juny) que no hagin fet la reserva de plaça i als participants en un curs durant tot l’estiu 2022. A partir del 15 de setembre (9h) s’obriran les inscripcions per a la resta de persones interessades.

Cal remarcar que les inscripcions són en línia a través de www.piscinaroses.cat, tot i que també es poden fer presencialment a la recepció de la Piscina, i que hi ha 285 places disponibles per a aquestes inscripcions de setembre.

Per la seva banda, el Pack fitness, torna de nou aquest curs amb una oferta àmplia i diversificada, formada per més de 60 sessions setmanals d’activitats de salut i condicionament físic i 17 tipus d’activitats diferents per a tots els gustos (cardiovasculars, musculars, mixtes, en el medi aquàtic, preventives... ), que tenen lloc en diverses franges horàries. Entre les activitats, les persones usuàries poden trobar TRX, Spinning, Zumba, aerostep, aiguagim, aigües profundes, cardiotono, tonificació, GAC, Pilates, fisio Pilates, estiraments, Power disc, esquena i salut...